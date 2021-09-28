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【職場熱話】下班時間不能早過上司 打工仔準時收工被刁難 網民：公司文化有問題

理財智慧 18:49 2021/09/28

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相信每位打工仔都希望可以盡快完成手頭上的工作，然後準時收工，不用加班，但近日有網民於網上討論區發文，指自己明明經已完成手頭上的工作，當打算準時離開時，卻被新來的上司處處刁難，更要他加班，使樓主感到十分無奈。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司中午放飯禁外出  打工仔感不滿  網民：辭職再找另一份吧！下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「轉工吧，你甚麼也幫他做好，他又有沒有出糧給你？」，「跟這樣的上司工作，很有壓力。」，「除非你想升職，不然做完手頭上的工作走是合情合理。」，也有人，指「其實上司未走，我也不是太敢離開。」。

另有網民，指「你是否到了收工時間才走？若未到合約寫的時間，上司是有權要求你留的，但若他只是想要你比他遲收工而要你加班，則可能觸犯法例了。」。

 

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責任編輯：關海儀


 

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