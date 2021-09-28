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【二手樓價】業主移民賣屯門樓　三年僅賺6萬

股樓投資 17:42 2021/09/28

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多個新盤快將登場，如鄰近火炭站的星凱．堤岸、元朗站上蓋The YOHO Hub，加上股市持續波動，部分業主叫價不再企硬，願意減價賣樓。 

中原地產陳耀堂說，屯門豐景園1座中層8室，實用面積309平方呎，原則兩房間隔，現改為一房間隔，連企理裝修，原業主因打算移居海外，所以剛滿三年限售期便賣樓，原叫價490萬元，終累減18萬元，以472萬元易手，實用呎價約15,275元，屬市價。 

值得留意的是，原業主於2018年7月以466萬元買入上述單位，持貨3年，現帳面僅賺6萬元。陳耀堂續說，買家為區內分支家庭，一直留意市況，見最近議價空間稍為增加，即加緊物色心水單位，最終見上址裝修企理，傢俬及電器齊全，樓價又符合預算，故議價後即拍板上車。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 豐景園 中原地產

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