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星凱．堤岸12萬呎會所逾百項設施首曝光　發展商︰貼心照顧不同年齡層所需

股樓投資 16:43 2021/09/28

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由中州置業發展的火炭站旁大型住宅項目「星凱·堤岸」公布會所模型及設備。項目會所名為「CLUB ARLES」，連園林面積約12萬平方呎，設4大園區，另設逾100項設施，滿足住戶日常所需。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永介紹指，會所設面積達15,000平方呎的草坪，以供住戶作野餐等休閒活動之用，另設寵物公園及寵物訓練場；此外，亦有多項兒童遊樂設施，以及聚會空間、瑜珈室、健身室等設施，適合一家大小

楊聰永續指，項目自昨日（27日）舉行記者招待會後，收逾1000個查詢，其中四成來自新界客人，其餘九龍、港島則各佔一半。他預計將於兩日內上載項目樓書，隨即展開銷售活動，有機會於周內開放示範單位予傳媒及公布首張價單，為滿足不同客源需求，首張價單或會涵蓋一至三房單位。

談及樓市，楊聰永指，樓價目前企穩於較高水平，表現平穩，是健康的現象，並預期至今年底樓價還有微升空間。

資料顯示，星凱·堤岸共設4座住宅大樓，提供1,335伙，主打一房至三房戶，實用面積由330至950平方呎不等，另設少量開放式、四房及特色單位。項目位於沙田㘭背灣街1號，毗鄰港鐵火炭站。

延伸閱讀︰【大行點睇】大和指平保風險或仍被低估　削目標價逾一成【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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