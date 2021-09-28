【馬來西亞疫情】逾84%成年民眾完成接種 或重開邊境

馬來西亞新冠肺炎疫苗接種進度理想，當局數據顯示，馬來西亞有接近94%民眾已接種新冠疫苗，當中有超過84%民眾已完成接種疫苗。鑑於馬來西亞確診數字有所緩和，加上疫苗接種率高，當局考慮重開邊境及下月起容許民眾境內旅遊。

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馬來西亞政府截至周一（27日）數據，當地有近94%成年民眾已接種最少一劑新冠疫苗，另有逾84%民眾已完成疫苗接種。國民康復理事會（National Recovery Council）會長慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周一表示，官員將於本周討論是否讓已完成接種新冠疫苗民眾出國旅行，以及對外開放旅遊。

慕尤丁引述衛生部長哈伊里（Khairy Jamaluddin）指出，估計最快10月初將有9成民眾完成接種疫苗，相信於10月中可放寬民眾國內跨區旅遊。

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馬來西亞單日新增逾1.1萬宗新冠肺炎確診，逾兩個月來最少，累積確診達逾222萬宗。當中疫情最嚴重的4個州包括沙撈越（Sarawak）、經濟重鎮雪蘭莪州（Selangor）、吉蘭丹州（Kelantan）及柔佛州（Johor Baru）。

責任編輯：郭麗明