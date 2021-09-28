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【珠寶股】周大福目標2025財年內地零售點達7000間　料市佔率可升至13%

股市 18:12 2021/09/28

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圖左起為周大福執行董事孫志強、執行董事（財務及資訊）鄭炳熙、董事總經理黃紹基、董事總經理陳世昌、、執行董事廖振為，及投資者關係及企業傳訊總監安殷霖。

周大福 （01929） 於傳媒日上表示，預計到2025財年，內地的零售點數目超越7,000家，智慧零售的銷售額對內地零售值的貢獻可由今年6月底的9.5%提升至12%。周大福董事總經理陳世昌指，據統計資料顯示，現時集團佔內地珠寶首飾行業市場7000至8000億元（人民幣，下同）規模的約7.6%，料未來市佔率可提升至13%。

鄭志剛IG大曬先進科技，透露周大福四年後5成珠寶智能生產化，看【下一頁】

內地為周大福發展重心，截至6月底止，零售點達4850個，而今年財年集團目標開超過700間新店。集團將借助加盟商加快滲透低綫城市，過去3年於新城鎮已開設逾1000間門店，單月生意由約50萬元，升至今年8月約90多萬元。

共同富裕利好集團長遠發展

內地推行「共同富裕」政策，外界憂慮會對高端消費做成影響。陳世昌認為，「共同富裕」目的是希望國內貧富懸殊的情況收窄、超大型企業扶助微型企業，以及讓更多有能力的人可幫助基層，該政策對內地長遠發展正面，特別零售業，以周大福為例，珠寶黃金的人均消費為7000元左右，對消費者而言不是高不可攀，當未來社會更平等時，反而更多人有能力購買，有利集團發展計劃。

十一黃金周將至，陳世昌指，過去每年在這段時間均有不錯的銷售表現，由於內地消費者不能外遊，只可在本地消費，料生意表現與集團預期數字接近。

至於香港在國慶日假期亦會開始派發第二期電子消費券，執行董事廖振為表示，參考第一期派發消費券的經驗，有信心首兩周會有一定程度上的刺激。他指，對香港市場保持審慎，即使現時有「來港易」，但作用有限，加上正式通關未有期，香港市場不是短時間可復甦。目前周大福在香港有80間分店。

另外，周大福估計，於2025財年，智慧製造和自動化生產方式生產的珠寶將佔全年產量約50%，每年生產力將提升30%。

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編輯：袁諾曦

港股 來港易 共同富裕 電子消費券 國慶 珠寶 周大福（01929）

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