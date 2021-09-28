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【網絡安全】35%亞太區及日本金融機構去年遭勒索軟件攻擊　平均花費逾2,000萬港元修復

科技 16:36 2021/09/28

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有分析報告指，亞太地區及日本中型金融機構支付勒索軟件的修復成本，高於全球跨行業平均水平。

疫情下，受勒索軟件攻擊的企業數目不斷增加。網絡安全廠商Sophos最新發表分析報告指，亞太地區及日本中型金融機構支付勒索軟件的修復成本，高於全球跨行業平均水平，平均需額外花費逾262萬美元（約2,039萬港元）。

＜＜【網絡安全】OpenOffice出現漏洞　用戶裝置隨時被執行惡意程式碼

＜＜ 【網絡安全】微軟系統現漏洞　生促局籲用戶提防惡意攻擊

Sophos發布《 2021金融服務業對勒索軟件形勢分析》指出，35%亞太地區及日本受訪金融機構表示，去年曾經遭受勒索軟件攻擊。另有51%受訪者認為，由於勒索軟件變得普遍，網絡攻擊已變得無可避免。有35%受訪者表示，因同業已成為勒索軟件的攻擊目標，所以令他們相信其機構未來會成為目標之一。

數據也指，全球跨行業在勒索軟件的平均修復成本約185萬美元（約1,440萬港元）。雖然金融行業在應對勒索軟件攻擊的復原力較高，但其修復成本卻高於全球跨行業水平。Sophos資深安全顧問John Shier解釋，因金融服務機構需同時面對監管罰款、重建 IT系統及品牌聲譽等損失。

＜＜【網絡安全】藍牙BrakTooth漏洞　逾10億裝置潛在安全風險

他建議，金融機構應在保護、偵測和阻擋網絡攻擊方面，制定深入網絡防禦計劃，並持續投放資源於系統備份和災難復原計劃。另外，為加強抵禦勒索軟件的能力，機構應採用融合科技和以人為本的威脅偵測，才能應付複雜的人為網絡攻擊。

責任編輯：李寶如

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