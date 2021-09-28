▲ 【新股IPO】畢馬威調升香港今年新股集資額預測至5000億元 或創歷史新高、中概股回流未結束

四大會計師樓陸續更新香港新股IPO全年集資預測金額。雖然香港第三季IPO市道明顯減退，首3季集資額2885億元繼續是歷來新高，畢馬威最新公布，預測香港今年全年新股集資額可達5000億元，或創歷來新高，較該行6月時預測的逾4000億元更為樂觀，主要受惠於至第3季末，仍有逾200家公司已提交申請尋求香港上市。

畢馬威暫為四大會計師樓中較樂觀的一間，德勤上周預計，香港今年全年集資額近4000億元，較上季預測回落，主要憂慮監管議題令市道回落。

德勤：香港首三季集資規模失落三甲 年底前未見第二上市公司再回流，可見【下一頁】

畢馬威表示，縱觀全球市場，2021年前三季度的募資總額達到3,300億美元，增至5年最高。美股、港股和A股市場繼續引領全球市場，截至2021年第三季度末募資總額達2,114億美元，當中香港集資額為357億美元（2885億港元），暫排全球交易所中第4位。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢指，目前美股、港股和A股市場有著充裕的上市申請數量，預計今年餘下時間全球IPO市場仍將保持活躍。

隨著中國內地的新經濟公司相繼選擇在香港上市，畢馬威預計，在2021年，香港將繼續成為這些公司的首選上市地之列，並預期將有更多在美國上市的內地公司赴港上市。

對於香港擬引入SPAC上市機制，畢馬威中國香港區新經濟市場及生命科學主管合夥人朱雅儀表示，即將在港推行的SPAC機制有望成為吸引中國及其他地區高速增長、創新及新經濟企業的籌資管道。

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編輯：麥德銘