騰訊700旗下JOOX 新推「Busk 是歌手」首個街頭音樂人募集企劃 下一位偶像新星是.....

本港人氣男團MIRROR近年迅速竄紅，甚至被外界認為因為他們的出現令香港樂壇再次回復生氣，也吸引大眾重燃聽歌的興趣。MIRROR出自ViuTV的《全民造星》節目，隨着他們的冒起，市場上近年亦愈來愈多選秀節目，且深受大眾歡迎，成功培養出一班年輕歌手，為樂壇注入新能量。

騰訊（00700）旗下的音樂及娛樂串流平台 JOOX，一直致力推動本地樂壇發展，近日就宣布推出「Busk 是歌手」企劃，希望藉一連串比賽發掘有潛力的樂壇新星，實行「唱出街」！「Busk 是歌手」企劃將充分利用 JOOX 獨有的強大社交娛樂生態系統，包括短片功能 BUZZ、多人綫上聊天互動功能、互動功能吹水台、音樂節目及 P2P Live 直播等，讓樂迷透過送金幣和禮物、讚好、留言和投票等元素與歌手藝人及素人 Buskers 進行互動和表達支持。

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參與企劃的一眾歌手包括小肥、Mischa 葉巧琳、Mike 曾比特、J.Arie 雷深如以及 Gareth. T 將會在比賽過程中擔任導師，從旁指導並考驗一班參加者，而於決賽階段 JOOX 更邀請到著名音樂監製 Edward Chan、Ariel Lai、Cousin Fung 以及 JL Music 創辦人 JL 李冠傑任決賽評審，選出冠軍得主！比賽勝出單位將可與資深音樂人 Edward Chan 合力製作專屬新歌，並於 JOOX 獨家上架。另外更 有機會得到由 JL Music 提供的試音合約，機會難逢！

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由9月20日起至30日，「Busk 是歌手」企劃的個人或組合可將 Busking 影片透過手機上載至 JOOX BUZZ 參與入圍賽，獲評為最高分的 10 隊可進入初選並到 JOOX 吹水台開台，利用幾首歌 的時間盡力吸引最多觀眾收看。觀看人數最多的五個參賽單位將會晉身準決賽，到街頭進行 Busking 表演比拼，其間更將會迎接一班歌手的突擊挑戰，考驗一眾隊伍的歌唱實力。JOOX 最後將會根據直播公開表演的觀看人次及投票結果選出兩個單位躋身決賽一決高下，並由一眾專業 評審選出最後贏家！ 剛過去的週末，JOOX 在尖沙咀栢麗大道設置廣告牌為「Busk 是歌手」企劃造勢，吸引一大班音樂愛好者現場了解比賽詳情及領取手幅。想由街頭 Busking 唱到有屬於自己的歌曲？想得到一班 歌手和專業評審的指導？立即到「Busk 是歌手」企劃專頁了解詳情。

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記者：張以正