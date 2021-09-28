【職場衣着】逾8成港人望職場衣着更趨休閒　尋百搭服裝切合各種活動需求

▲ lululemon athletica近日發布一項針對11個市場的全球研究結果，調查顯示大部分受訪者希望休閒打扮會在職場變得更普遍。（資料圖片）

在疫情爆發後，不單工作模式轉變，香港消費者對職場衣着的看法亦有所改變。 lululemon athletica近日發布一項針對11個市場的全球研究結果，調查顯示大部分受訪者希望休閒打扮會在職場變得更普遍，亦揭示消費者為何更重視職場衣服的感受及舒適度。

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lululemon於今年8月訪問了超過1,000名香港市民，了解其對職場衣着的心態。調查結果指出，西裝革履將會變得過時，在曾於疫情期間在家工作及將於六個月內回到辦公室工作的受訪者中，超過八成受訪者希望休閒打扮會在職場普及（86%），並表示衣服的舒適度有助提升工作表現（84%）。衣服外觀並不是唯一的追求，即使大多數港人希望外出時能夠打扮得宜（89%），但幾乎全部受訪者（96%）認同舒適度最為重要，其次為易洗度（93%）。

調查亦指出，消費者追求百搭易襯服裝，81%的香港受訪者喜歡百搭的服裝，以切合當日各種活動需求。超過八成受訪者（82%）認為休閒打扮有助同事之間建立更真摯的關係；大部份受訪者（88%）對容許員工穿著休閒服飾的公司表示讚賞。儘管過半數受訪者（66%）認為職場衣著會影響事業發展，近九成受訪者（88%）希望僱主重視員工的工作表現多於其衣著打扮。

lululemon首席產品官Sun Choe表示，調查結果反映職場衣着應該並可以是舒適、百搭，並具功能性。當三者俱備時，就能大大提升穿著者的工作能力及自信。lululemon希望讓顧客感受更好，因此產品設計與眾不同，符合消費者現時的需求。

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責任編輯：蘇穎琪