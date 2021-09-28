【人幣定存】人幣定存高息10.8厘最後召集 追息族宜盡快鎖定特惠息

▲ 市面不少人民幣高息定期存款於本周四到期，包括信銀國際7天年息10.8厘。

市場假日氣氛漸濃，明天（9月29日）北水閂閘，本周四（30日）已是月結及季結，而在悶市下游資寧可先泊在短期定期存款先賺息，即使長周末萬一面對外圍爆雷，避險族也可安枕無憂。何況市面不少人民幣定期存款於9月底到期，包括市場上第2大高息王、即信銀國際7天短存享10.8厘年息現正倒數，兩天後就截止，暫未悉會否順延。

港銀7天人幣定存息率比較，可按下圖了解

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事實上，當下至少有4間大小行的短存同樣作最後召集，例如恒生 （00011） 及集友7天人幣定存年息有10厘，也齊於後天屆滿。至於工銀亞洲兩周定存年息6厘也作最後衝刺，優惠至9月尾。

專家指，現市況暗湧多，如美債息抽升、昨晚10年期債息一度扯上1.5厘等，遂令超短存受捧，有閒資族可作靈活部署，追息族更宜緊抓高息仍在，先鎖定特惠息。

紐元定存最高息10厘【下一頁】

至於展望人民幣後市，業界指主要繫於美息。華僑永亨經濟師李若凡回應本報查詢指，預期聯儲局將於今年底開始縮減買債，並在2023年加息，現時至年底美滙指數可能在92.5到95區間内波動。

李若凡又說，目前比較看好人民幣，因內地疫情受控，同時當局可能積極採取措施，緩和下半年經濟增速放緩的風險。況且，內地相對穩健的基本面、中美息差又保持較大距離，以至經常帳順差及FDI淨流入等，也有助於人民幣滙價保持堅挺。料離岸價兌美元約在6.4至6.55區間内波動，年底目標價為6.42左右。

此外，總結9月份的人民幣加息搶存戰，令市場頻現破頂息，冠絕全城是滙豐（HSBC）7天人幣定存享11厘年息，甚至連人民幣清算行中銀香港 （02388） ，早前也作下半年首度加息，把短存年息勁加3.2厘至10厘水平，問鼎高息榜三甲列。而參考今天（28日）7天離岸拆息報4.57厘，凸顯大小行勇進吸存，在牌面上不惜蝕本搶存。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪