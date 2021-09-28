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金管局：多種央行數碼貨幣跨境網絡有潛力加快跨境支付、節省成本

股市 16:18 2021/09/28

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金管局：多種央行數碼貨幣跨境網絡有潛力加快跨境支付、節省成本

金管局今聯同國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心、泰國央行、人行數字貨幣研究所及阿拉伯央行發布有關「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）項目的中期研究成果，顯示項目有潛力加快跨境支付及節省成本。

mBridge項目1為金管局「金融科技2025」策略其中一項措施，目的是加強就央行數碼貨幣的研究，令香港能就相關的未來發展作好準備。透過mBridge項目，金管局進一步開發在較早階段建立的跨境走廊網絡原型，以支援更多種貨幣及接通各地新或傳統的支付系統。

報告指出，經提升後的原型能為參與央行帶來各種好處，包括可管理各自央行數碼貨幣的流動性、監察各自所發行央行數碼貨幣的流量與餘額、提高交易私隱度，以及將某些合規功能自動化。與目前的代理銀行模式相比，原型可以大大加快跨境資金轉撥流程及節省成本。

金管局副總裁李達志表示，mBridge項目利用香港在全球金融體系現有的優勢及網絡，有助香港在往後的數碼化進程中保持領先的地位。金管局將繼續與創新樞紐及其他央行密切合作，以擴大及深化是項研究，這亦有助推動全球探索利用央行數碼貨幣推動跨境支付。

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編輯：李哲毅

港股 數碼貨幣 李達志 香港金融管理局 中國人民銀行 銀行 Fintech

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