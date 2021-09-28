【恒大危機】金管局傳曾要求銀行24小時內 上報對恒大風險敞口

據外電引述知情人士透露，香港金管局要求銀行上報對中國恒大（03333）的敞口，因擔心會對本地的金融體系帶來潛在系統性風險。知情人士稱，香港金管局上周詢問本地銀行，並給予24小時回覆對中國恒大，包括貸款和衍生品在內的敞口。本地銀行股今日個別發展。恒生銀行(00011)跌0.6%收報132.3元，東亞銀行(00023)收報12.54元升2.2%，中銀香港(02388)收報22.9元，微升0.2%。

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這是最近幾個月香港金管局至少第二次有意了解本地銀行對中國恒大的敞口情況。今年７月，香港金管局要求一些銀行就暫停向中國恒大在香港在建房地產項目的買家提供抵押貸款的決定做出解釋。

另外，亞洲開發銀行行長淺川雅嗣今日表示，深陷債務困境的恒大不太可能引爆全球危機，但關注其對中國地方財政及家庭消費的衝擊。他相信內地當局會有緩衝措施，控制恒大事件所帶來的影響。

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