  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (二) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】金管局傳曾要求銀行24小時內 上報對恒大風險敞口

股樓投資 16:56 2021/09/28

分享：

據外電引述知情人士透露，香港金管局要求銀行上報對中國恒大（03333）的敞口，因擔心會對本地的金融體系帶來潛在系統性風險。知情人士稱，香港金管局上周詢問本地銀行，並給予24小時回覆對中國恒大，包括貸款和衍生品在內的敞口。本地銀行股今日個別發展。恒生銀行(00011)跌0.6%收報132.3元，東亞銀行(00023)收報12.54元升2.2%，中銀香港(02388)收報22.9元，微升0.2%。

【遊戲規則】一文看盡 14隻本港地產股 中港住宅資產佔比一覽   詳情請看【下一頁

這是最近幾個月香港金管局至少第二次有意了解本地銀行對中國恒大的敞口情況。今年７月，香港金管局要求一些銀行就暫停向中國恒大在香港在建房地產項目的買家提供抵押貸款的決定做出解釋。

另外，亞洲開發銀行行長淺川雅嗣今日表示，深陷債務困境的恒大不太可能引爆全球危機，但關注其對中國地方財政及家庭消費的衝擊。他相信內地當局會有緩衝措施，控制恒大事件所帶來的影響。

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕   詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

上一篇文章

【筍工推介】食環署招聘行政助理　月薪逾2.4萬元　大學畢業一年工作經驗即可申請

下一篇文章

星凱．堤岸12萬呎會所逾百項設施首曝光　發展商︰貼心照顧不同年齡層所需
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍