【周大調富格曲@iM網欄】投資各行各業 富甲天下的Rothschild 家族

不少愛好美酒的朋友,都覺得香港是個福地。除了專門店以外,超市有陳年佳釀,士多也賣白蘭地。政府資料顯示,自2008年取消葡萄酒稅以來,香港已成為葡萄酒貿易樞紐,以及世界最大葡萄酒拍賣中心之一。最近,一瓶15公升裝的 Château Mouton Rothschild 2000 <Nebuchadnezzar> 就以破紀錄價成交,成交價接近港幣一百一十萬元。若以一杯紅酒150毫升計算,每杯叫價約港幣一萬多元。除了 Château Mouton Rothschild 之外,另一個法國著名酒莊 Château Lafite Rothschild 亦為 Rothschild 家族經營。大家都知道 Rothschild 家族顯赫非常,但有趣的是,歷屆十大富豪榜都不見 Rothschild 家族的蹤影。

▲ Photo©️Bonhams

▲ Photo©️Bonhams

Rothschild 家族為猶太人,原居於德國法蘭克福。<Rothschild> 一字源於德文 <zum rothen Schild>,中文解作「紅色標記」。家族由十八世紀的 Mayer Amschel Rothschild 開始冒起。話說,十八世紀初,德國 Hesse 有一名為 Wilhelm I 的王子,王子喜愛收集各地的古錢幣,而 Mayer 則替其到處搜購。 Mayer 憑着獨到的眼光和經驗,替王子搜羅各種各樣的珍貴古幣,漸漸得到皇室的信任及愛戴。後來,Mayer 不但成為皇族的「御用經紀」,更成為了皇室的財務及投資顧問,風頭一時無兩。

及後,Mayer 把握時機,將他的五個兒子分派到歐洲各國,開托金融業務。長子留在法蘭克福,其他兒子分別到維也納、倫敦、拿坡里及巴黎發展。虎父無犬子,五名兒子紛紛建立起跨國的金融綱絡,可說是國際金融體系的先驅。在大小戰亂及千變萬化的市場中,兄弟間相互交換當地的第一手資訊,以致 Rothschild 家族的金融業務可以快速應對,發展一日千里。十九世紀後期,Rothschild 家族被公認為世界上最富有的家族,富可敵國。家族酒莊的「五箭」標記,正正代表着 Mayer 五名建立金融王國的兒子及其團結。

▲ Photo©️Château Mouton Rothschild

除了金融及紅酒之外,Rothschild 家族亦有投資各行各業,包括路透社、The Economist 雜誌、Shell 石油、鐵路、礦產、鑽石業 De Beers、地產、酒店、迪士尼、Google、可口可樂及麥當勞等等。時至今日,Rothschild 家族的財勢或許未及當年,但據估計,其家財仍數以「兆」計,是 Bill Gates 的600至800倍。

相傳猶太人都愛好音樂、愛好藝術,Rothschild 家族亦沒有例外。Rothschild 家族多年來不但收藏大量藝術品,跟音樂家亦頗有淵源。知名音樂家蕭邦 (Chopin),孟德爾頌 (Mendelssohn) 及羅西尼 (Rossini) 都是 Rothschild 家族的好友,並曾親自為其家族成員授課。其中,蕭邦譜寫了兩首醉人樂曲,分別為 Waltz in C-sharp minor, Op. 64, No. 2 及 Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 以答謝 James Mayer de Rothschild 夫婦多年來的支持。

▲ Photo©️Château Mouton Rothschild

▲ Photo©️Château Mouton Rothschild

▲ Photo©️Château Mouton Rothschild

相信,邊喝 Château Mouton Rothschild 邊聽 Chopin,會是個不錯的 pairing。

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

更多周大調富格曲@Kalvin Chau的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機!