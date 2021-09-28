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【周大調富格曲@iM網欄】投資各行各業 富甲天下的Rothschild 家族

名人薈萃 16:14 2021/09/28

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不少愛好美酒的朋友，都覺得香港是個福地。除了專門店以外，超市有陳年佳釀，士多也賣白蘭地。政府資料顯示，自2008年取消葡萄酒稅以來，香港已成為葡萄酒貿易樞紐，以及世界最大葡萄酒拍賣中心之一。最近，一瓶15公升裝的 Château Mouton Rothschild 2000 <Nebuchadnezzar> 就以破紀錄價成交，成交價接近港幣一百一十萬元。若以一杯紅酒150毫升計算，每杯叫價約港幣一萬多元。除了 Château Mouton Rothschild 之外，另一個法國著名酒莊 Château Lafite Rothschild 亦為 Rothschild 家族經營。大家都知道 Rothschild 家族顯赫非常，但有趣的是，歷屆十大富豪榜都不見 Rothschild 家族的蹤影。

Photo©️Bonhams

Photo©️Bonhams

Rothschild 家族為猶太人，原居於德國法蘭克福。<Rothschild> 一字源於德文 <zum rothen Schild>，中文解作「紅色標記」。家族由十八世紀的 Mayer Amschel Rothschild 開始冒起。話說，十八世紀初，德國 Hesse 有一名為 Wilhelm I 的王子，王子喜愛收集各地的古錢幣，而 Mayer 則替其到處搜購。 Mayer 憑着獨到的眼光和經驗，替王子搜羅各種各樣的珍貴古幣，漸漸得到皇室的信任及愛戴。後來，Mayer 不但成為皇族的「御用經紀」，更成為了皇室的財務及投資顧問，風頭一時無兩。

及後，Mayer 把握時機，將他的五個兒子分派到歐洲各國，開托金融業務。長子留在法蘭克福，其他兒子分別到維也納、倫敦、拿坡里及巴黎發展。虎父無犬子，五名兒子紛紛建立起跨國的金融綱絡，可說是國際金融體系的先驅。在大小戰亂及千變萬化的市場中，兄弟間相互交換當地的第一手資訊，以致 Rothschild 家族的金融業務可以快速應對，發展一日千里。十九世紀後期，Rothschild 家族被公認為世界上最富有的家族，富可敵國。家族酒莊的「五箭」標記，正正代表着 Mayer 五名建立金融王國的兒子及其團結。

Photo©️Château Mouton Rothschild

除了金融及紅酒之外，Rothschild 家族亦有投資各行各業，包括路透社、The Economist 雜誌、Shell 石油、鐵路、礦產、鑽石業 De Beers、地產、酒店、迪士尼、Google、可口可樂及麥當勞等等。時至今日，Rothschild 家族的財勢或許未及當年，但據估計，其家財仍數以「兆」計，是 Bill Gates 的600至800倍。

相傳猶太人都愛好音樂、愛好藝術，Rothschild 家族亦沒有例外。Rothschild 家族多年來不但收藏大量藝術品，跟音樂家亦頗有淵源。知名音樂家蕭邦 (Chopin)，孟德爾頌 (Mendelssohn) 及羅西尼 (Rossini) 都是 Rothschild 家族的好友，並曾親自為其家族成員授課。其中，蕭邦譜寫了兩首醉人樂曲，分別為 Waltz in C-sharp minor, Op. 64, No. 2 及 Ballade No. 4 in F minor, Op. 52 以答謝 James Mayer de Rothschild  夫婦多年來的支持。

Photo©️Château Mouton Rothschild

Photo©️Château Mouton Rothschild

Photo©️Château Mouton Rothschild

相信，邊喝 Château Mouton Rothschild 邊聽 Chopin，會是個不錯的 pairing。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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