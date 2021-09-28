【香港出口】8月出口貨值按年增25.9%　輸往亞洲整體出口貨值升28.7%

▲ 8月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.9%和28.1%。

政府統計處公布本港最新出口數據，8月本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升25.9%和28.1%。

【香港出口】7月份出口貨值升幅收窄 按年增26.9%

繼今年7月份錄得26.9%的按年升幅後，8月份商品整體出口貨值為4,337億元，較去年同月上升25.9%。同時，繼7月份錄得26.1%的按年升幅後，8月份商品進口貨值為4,600億元，較去年同月上升28.1%。8月份錄得有形貿易逆差263億元，相等於商品進口貨值的5.7%。



按國家或地區分析，今年8月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升28.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升49.6%）、韓國（升39.8%）、泰國（升37.5%）、新加坡（升34.0%）和中國內地（升30.0%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是美國（升13.2%）。



按主要貨品類別分析，今年8月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（升34.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（升43.6%）、「非鐵金屬」（升92.2%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（升16.2%）。然而，「通訊、錄音及音響設備和儀器」的整體出口貨值則錄得跌幅（跌0.9%）。



環球經濟復甦短期內惠及港出口表現



政府發言人表示，8月份商品出口貨值續見25.9%的顯著按年增長。輸往內地、美國、歐盟及許多其他亞洲市場的出口明顯上升。今年首８個月合計，商品貿易總額達65,099億元，較2018年同期的高位超出12.8%。展望未來，環球經濟復甦及區內貿易往來暢旺，應會在短期內繼續惠及香港的出口表現。然而，環球疫情發展仍然為經濟前景帶來不確定性。中美關係、地緣政治緊張局勢升溫等其他風險因素也須關注。

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責任編輯: 蘇穎琪