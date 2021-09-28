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【英倫的天空@iM網欄】生活滿意度最高的倫敦富人區Richmond 列治文

名人薈萃 16:07 2021/09/28

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住倫敦，Richmond 可以算係富人，名人，甚至皇室貴族成員的熱門居住地。它擁有美麗的公園、房屋、劇院、畫廊和博物館，加上充滿活力的咖啡館和多類型嘅餐廳等等。就算你不是住在Richmond，在假日也很值得去感受一下那裏的英式精英及專業人士的生活。

 

介紹Richmond就一定要知道它的位置！Richmond位於倫敦西南方向Zone 4地區, 坐地鐵係綠線District Line 的其中一個尾站；亦有火車站往來英國各城市。人口密度低，只有兩萬多人；由於Richmond 有全英最大的公園Richmond Park ；又有Richmond Upon Thames 連接泰晤士河, 所以已經具備高級住宅區的優勢。

 

講起Richmond Park，它是由Charles I 在 17 世紀建造，同時也被稱為’鹿園’。它是倫敦最大的皇家公園，這個公園同時也是國家級自然野生動物保護區。Richmond Park 常常成為多部電影和電視劇的取景地。

 

Richmond Park具有許多有歷史意義的建築物。其中包括一級保護建築物The White Lodge 以前是皇家住所，現在是皇家芭蕾舞學校的所在地。公園的邊界牆和其他十座建築都被列為二級保護建築物，包括 Pembroke Lodge (彭布羅克小屋)，這是 19 世紀英國首相 Lord John Russel 和他的孫子哲學家 Bertrand Russel 的家。

 

公園現在向所有人免費開放，裏面的娛樂設施包括一個高爾夫球場和其他運動設施。在 1948年 和 2012 年的奧運會中都發揮了重要作用。

 

另一個Richmond Park的特徵，就是公園裏面有多達650隻鹿，可以在公園裏面的草原上找到。這就是公園又被稱為 ‘鹿園’ 的原因。近距離欣賞優雅的鹿群確是賞心悅目, 記得要保持安靜及不可餵食鹿群。

 

 

「大衛叔叔；Richmond 的樓價點睇？」

 

講得出係倫敦富人區；價錢不會平宜，今年房屋銷售平均售價為 1,475,986 英鎊。排屋的平均售價為 1,060,417 英鎊。半獨立式房產平均售價為1,544,804 英鎊。獨立屋平均售價為 2,911,657 英鎊。如果有興趣進駐Richmond, 可以先租屋比較化算，因為Richmond 的租金反而非常合理或者係抵租。

 

 

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：

為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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