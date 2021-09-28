【ESG】工銀亞洲專家教揀ESG基金 綠色產品入場費僅100元

▲ 工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐指，年輕客戶群對ESG普遍較關心。

再有中資大行搶攻ESG（環境、社會及管冶）的商機，工銀亞洲因應年輕客戶群對綠色零售基金較感興趣，為方便後生一族更易上車，把基金的最低入場費降至100元。與此同時，認購費有機會享低至1%的優惠。專家又提醒，除了宏觀的可持續發展外，若投資者對特定範疇的課題較感興趣，例如專注應對氣候變化，這類ESG產品較多專攻新能源等領域，捧場客宜審視是否合符一己的風險承受及投資習慣等。

工銀亞洲零售業務與財富管理部副總經理尹可豐回應本報查詢指，現時該行有10多隻獲證監會認可的ESG基金可供客戶認購，此外，亦有基金公司微調基金投資目標，以貼近ESG的投資風格，當中投資主題包括環球氣候變化、可持續發展、智慧城市及能源轉型等。有些ESG基金已推出多年，而隨着近年全球多國大力推動綠色及可持續發展，客戶逐漸了解ESG的重要性，因此他們對相關基金產品的需求亦有上升的趨勢。

首要衡量是否認同投資主題

尹可豐表示，客戶在揀選ESG基金時，首要衡量對該基金的投資主題、例如應對氣候變化、以及可持續發展等是否認同。當然，也會考慮投資的回報，包括基金過往表現、派息率、投資策略及市場風險等。

談及優惠，尹可豐透露，包括ESG等基金的最低入場費現為100元，該行提供較低投資門檻，是為了吸引更多年輕投資客戶，因為這批客戶較關心ESG概念。他們也可以透過月供計劃作持續投資。至於優惠方面，現時基金認購費可低至1%。

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問及散戶涉足這類綠色產品的投資貼士，尹可豐認為，客戶在認購ESG產品時，首先要考慮該基金是否符合他們對ESG概念的個人偏好，涉及範圍可由較廣闊的可持續投資概念，收窄至不同的專題環節，例如氣候變化、環保科技汽車、以及綠色城市建設等。當中要留意基金的投資目標及策略，例如應對氣候變化的投資通常主力在新能源領域。目標在環保方面，則可能會較多投資在新科技股份。而當中投資的地域及風險也會有所不同，客戶必須了解自己的需要，以及可以承受的風險程度來選擇。

尹可豐補充，該行有舉辦網上講座，向大眾介紹ESG的概念及重要性，包括何謂ESG投資、ESG投資過去的歷史及回報情況、如何選擇ESG投資產品等，發現不少參與者對ESG產品都有相當興趣，相信是整體社會對可持續發展理念有一定的認同。當中也有客戶查詢ESG投資與一般投資的分別，以及兩種策略的潛在回報分別等。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪