【搜游食誌@iM網欄】逛文藝展覽 食高質平民粉麵

週六應友人邀約，參加了著名陶藝藝術家黃美莉老師在香港大學美術博物館舉行的講座和示範 — 龍泉青瓷：談古論今。對於我這類習藝不精的初哥，是增長知識的研習好機會，老師寥寥幾刀就勾劃出栩栩如生的蓮花，深淺有序，線條利落。同一場地，另有兩個展覽同時舉行，分別是鏡花薈萃和哥德盛世，讓我仿如速遊歐、中亞大地，心情輕鬆、愉悅。

▲ 窯火純青展覽六朝時期作品，呈現在罐身的蓮瓣紋，象徵創造重生和純潔。

「鏡花薈萃」展出的是晚清、民國早期的玻璃畫精品，當中內容猶如另一展覽「盛世哥德」展品的內容，大都是神話、傳說、民間傳統故事和生活化人像圖。

▲ 晚清玻璃畫著重展現女性美。

自問對欣賞藝術的造詣是談不上邊，只是「佛系」的Me Time裡的意外學習體驗，展品中的圖畫內容就是將中國、歐洲當下生活、文化記載，哥德時代，基督宗教在歐洲是有非常大的影響力，涉及政治、文化和社會發展。大家歐洲旅遊時，教堂四週窗戶的彩繪玻璃畫，就是見證各聖人、基督的故事，這都是珍貴的視覺藝術的作品，連接民間藝術和精緻藝術的載體，使普羅大眾都可欣賞。好慚愧，自己廿多年經常到歐洲旅遊及工作時，亦從未如此耐心去探索這些哥德時代，體現盛世帶來的輝煌藝術成就。

▲ 哥德盛世展覽呈現玻璃彩繪，展出基督宗教信仰的精選收藏。

依山而下，經過高街路口，不期然又好奇走一轉，如我所料，整條高街的食肆幾乎大洗牌，又轉了好多新店，倖存的有幾家老店，如英記麵家，幾十年如一日，專心賣魚蛋、牛腩、牛什的傳統民生粉麵，話說是簡單粉麵店，製作認真，雖稱不上什麼特佳粉麵店，能夠獲得米芝蓮評為值得到訪，正是以價論貨來考量，絕對貨真價實，物有所值。

▲ 英記獲米芝蓮必比登推介皆因經濟實惠的美食

既來之，則食之。牛肚，10年如1日都是金錢肚，質感有咬勁帶軟腍，味道濃郁，無內臟的腥、餿味，魚蛋有濃濃魚味，雖不屬滑溜，但鮮魚味取勝！因是「過口癮」，見到炸魚塊、炸雲吞、炸魚皮，這些香酥物，口水流流也食不下了，這家老店，另一叫人讚好是用簡單焗爐自家製义燒，自供自銷，誠意之作。

▲ 誠意之作，自家製梅頭义燒。

沿著陡峭的山坡斜路，拾級而下，高街、第三街、二街……，腦海就徐徐想起年輕時，有兩年經常遊走這段路，至完成有關的教育進修課程，往事雖如煙，猶如「英記粉麵店」老闆娘跟街坊閒聊所說，一眨眼就幾十年，她是馬來西亞怡保的華僑，來港後，什麼都不大曉，就是同家人胼手胝足，經營此粉麵店做街坊生意，必然要老老實實才可持續有客人支持，面對整條高街各式異國美食林立，幾輪洗牌換店。「英記」仍未受市場疲弱經濟淘汰，實在值得現時一窩蜂開的小型親民「Cafe」店東好好學習，只求打咭而忽略咖啡及食物的質素，算是租金回落，昂貴的人力資源成本，亦不見得獲「成功」的祝福。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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