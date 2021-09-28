【ET講股通】孫運喜：小心通脹憂慮（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早高開114點，恒生指數重返24500點之上，龍頭科網造好，阿里巴巴 （09988） 升逾半成推升大市。港股走勢在期結前名有望翻身？《iMoney》主編孫運喜於《ET講股通》為你分析。

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00︰00 - 市況速覽 新經濟股內房股強勢

02︰55 - 期結過後 恒指再升動力成疑

05︰37 - 通脹憂慮升溫 儲局或隨時出招

09︰54 - 10年債息越1.5厘 科技股受壓

11︰58 - 觀眾問股：小米 （01810） 應否繼續持有？

15：48 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 要走貨嗎？

21：20 - 觀眾問股：建行 （00939） 甚麼價位可買？

24：07 - 觀眾問股：同程藝龍 （00780） 現杯柄型態？

27：17 - 觀眾問股：騰訊 （0070） 現價值博否？

29：19 - 展望後市 主要阻力24800點

30：55 - 中遠海運港口 （01199） 頭肩底突破

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港股反覆向好，高位有回吐壓力，恒指全日收報24500點，升291點，大市總成交1,475億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股為升市功臣，阿里巴巴 （09988） 一洗頹風升6.3%至150.9元，騰訊 （00700） 升1.1%至469.8元。內房、物管股大幅反彈，中海外 （00688） 升5.9%至17.56元，華潤置地 （01109） 升4.4%至31.15元。

不過，投資者未宜掉以輕心。港股方面，恒指9月中旬至今跌幅巨大，明天期指結算，或導致今天反彈，升勢未必能持續。新經濟股及內房股能否再升，亦存疑問。融創 （01918） 否認利淡消息，刺激內房股反彈，惟恒大 （03333） 事件未有完滿解決方案，加上在住房不炒的調控環境下，內房股後續動力成疑。

內房股新經濟股 再升動力成疑

外圍方面，納指昨晚回軟，主因通脹憂慮升溫。聯儲局主席鮑威爾今晚出席國會聽證，據率先披露的供詞，他指通脹將持續在高位運行，有必要時將出招遏抑通脹，說法與早前明顯有別。此外，商品價格急漲，特別是能源價格大升，大行預測油價年內將升至90美元一桶，令各國民眾切身感受到通脹的威脅。

更重要的是，債息持續向上，美國10年期債息昨晚突破1.5厘，反映債市投資者擔心通脹情況。債息上升，科技股受壓，納指100亞洲期貨現跌逾百點，或影響本港科技股後市表現。

展望後市，恒指料橫行波動，主要阻力為保歷加通道中軸約24800點。

個股可留意中遠海運港口 （01199） ，股價升5.2%至6.88元，技術走勢呈頭肩底，已突破頸綫，下級阻力7.3元，止蝕用6.5元。

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