【周末好去處】南豐推《不是玩玩下: 香港木工展》展覽設互動木工作品 9月至10月期間展出

南豐集團舉辦《不是玩玩下: 香港木工展》，於9月至10月期間在將軍澳廣場舉辦，展覽分為3大區域，合共展出11組由本地木工團體製作，充滿創意和互動性的木工作品，讓大眾從玩樂的角度出發，以生動的方式了解香港木工行業的發展及挑戰，從而認識樹木與人類的關係，提高社會對環保和愛惜木材資源的意識。

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在「挑戰區」將展示3組作品，以富有啟發性的遊戲方式詮釋香港木工業和本地木匠在承傳其事業時遇到的重重困難及挑戰，例如由六木設計的木製波子滑道裝置《無題》，Will_woodcraft 及 MODICUM STUDIO 的木製解謎裝置《謎。箱》等。在「想像區」中，觀眾可以透過各類型使用回收木升級再造的小型作品，了解木材的可塑性，引發自己對與樹木關係和實踐環保升級再造的反思。如MUDWORK 製作的《樹鳴》大型音樂裝置。最後在「開放區」，集團希望透過一 系列混合家居和玩味元素的作品將這種「半木半工」或是「半木半藝」的狀態呈現於觀眾眼前。例如重光造作、自在貓、林昆佑的作品《大樹機動爸吧》， Zou - mat 和道具所共同製作的《RE:ROLDABLE》，D2 Workshop 和 Makeitwork studio 的作品《排排坐》等。

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除了互動作品以外，展覽還會展示本地木工製作的木材來源、原木擺設及製作的主要工具等，概觀現時木工製作面對的處境。同期進行的還有四節由不同木工團體主持的工作坊，包括《特洛伊木馬匙扣玩具工作坊》、《反斗回力木戰車工作坊》、《鳥鳴器工作坊》及《回收木燈箱工作坊》，讓大眾在草途木研社用多樣品種香港樹木製造的工作枱上一邊認識本地樹種，一邊體驗造木的樂趣。

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責任編輯：羅浩濂