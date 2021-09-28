英快遞公司Hermes新配送中心明年完工　現招聘1400個全職職位

▲ 英國快遞公司Hermes正在巴恩斯利(Barnsley) 建設新的包裹配送中心，現正為該中心招聘1400個全職職位。

英國快遞公司Hermes UK正在巴恩斯利(Barnsley) 建設新的包裹配送中心，現正為該中心招聘1400個全職職位，以及約300個臨時和兼職職位。

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外媒Retail Times報道，Hermes UK新包裹配送中心將於明年9月完工，現正為該中心進行招聘，包括總經理、運營經理、工程師、健康和安全指導員、規劃經理、運輸經理、倉庫操作員和管理員。此外，亦將招聘約300個臨時和兼職職位，以應對購物旺季的人手需求。

該中心佔地320,000平方英尺，每天可處理多達130萬個包裹，將公司的整體處理能力提高到每天440萬個。此外，該中心靠近其數個零售客戶的分銷點，這允許可以提供更晚的包裹收集截止時間，以滿足線上購物和次日交貨的持續需求。為了面對長遠的產品需求增長，未來幾年將在中心內添加更多層。

作為其 ESG（環境、社會和治理）承諾的一部分，愛馬仕還確認，超過50%在該場地運營的車輛將使用壓縮天然氣替代燃料，與柴油相比，碳排放量將減少80%以上。與此同時，該中心亦採用其他環保友善建築設施，包括天然草地隔音堤、設置生物多樣性區域，以及將種植25,000款植物、樹木和灌木籬笆；在屋頂設置太陽能電池板和雨水收集系統。

Hermes UK首席運營官Carl Lyon表示，現時距離該中心開幕還有一年的時間，很高興能夠創造1400多個全職職位，並繼續負起環境和社區責任。這對公司來說是一項巨大的投資和優先事項，以應對不斷增長的線上購物需求，並致力提供更完善的配送服務。

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責任編輯：蘇穎琪