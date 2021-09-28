【德國大選】兩小黨勢成造王者 需先解決相互分歧

德國大選結果基本上塵埃落定，各個政黨開始斡旋，籌組聯合政府。不論是成功晉身國會最大黨的社會民主黨，或是一時失勢的基督教民主聯盟，將需要兩個小黨綠黨及自由民主黨支持，才有可能組成執政聯盟，兩黨的決定將左右德國政壇。

【德國大選】社民黨棄基民盟冀組聯盟 料首現三黨執政 【下一頁】

按照現時議席分配，社民黨（SPD）及基民盟（CDU）在表明不再合作時，綠黨與自由民主黨（FDP）的議席便是前兩黨組成執政聯盟的根基。鑑於今屆政府大有可能是史上首次的3黨聯盟，預計協商時間更長，外界普遍不看好今年聖誕節前便有新政府。

FDP領袖林德（Christian Linder）在選後亦同樣提及合組政府，表示應要與綠黨相互協商，再作出任何決定。林德在競選期間表明立場，希望可以成為財政部長。

綠黨聯合領袖之一的哈貝克（Robert Habeck）被問及同樣問題時未有正面回應，但未有強烈否定，表示現階段希望不會有任何事情釀成相互決裂，政黨之間應盡量先求同存異。綠黨內部亦開始探討，一旦有機會再次入閣，領袖哈貝克及貝爾伯克（Annalena Baerbock）會擔當甚麼位置。

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德國傳媒《德國之聲》分析，綠黨與FDP在選民基礎上類似，主要獲年輕﹑高學歷及城市的民眾支持，在社會政策上亦有不少相同看法，如性格﹑種族及人權議題。然而，兩黨在經濟政策及氣氛問題上卻是大相徑庭。

柏林社會科學中心（Berlin Social Science Center）分析師萊曼（Pola Lehmann）指出，綠黨自2017年大選後，已準備加入一個中間偏右的執政聯盟，相信FDP與綠黨最終可以達成共識。

分析估計，兩黨聯同社民黨順利合組俗稱「交通燈」（Traffic light，即三黨的顏色）執政聯盟機會最大。但若按照中間偏右的立場，基民盟或是兩黨在政策上更好的合作伙伴。因此，兩黨的決定將左右德國政壇的未來發展。

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責任編輯：吳漢培