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埃及網絡創作者須繳稅　違者最高被判監禁5年

環球政經 17:15 2021/09/28

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綜合外媒報道，隨著越來越多的人透過網上創作謀生，埃及早前宣布，將對社交媒體內容創作者徵稅。埃及稅務局在當地周六時間，發表的一份聲明中表示，年收入超過50萬埃及鎊（約24.7萬港元）的YouTubers和博主將被徵稅。

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根據DataReportal網站的數據，埃及是阿拉伯國家中人口最多的國家，擁有1.02億居民，擁有約6000萬互聯網用戶，其中4900萬在社交網絡上註冊。當局課稅舉措在社群媒體掀起議論，有評論指，這項最新決定會流失該國的網路創作者。

稅局官員Mohamed Keshk於周日表示，不遵守新規定的人或會違反逃稅法，最高可判處5年監禁。親政府的深夜電視節目主持人Amr Adib則質疑，當局如何執行新法例，並問：「坊間到底有多少有影響力的人（influencer）？」Mohamed Keshk回應指，政府正在與互聯網巨頭如Facebook 和 YouTube等聯繫，以確定創作者的數量。

英國下議院通過加稅計劃 將用作改革及應付國民保健服務 【見下頁

事實上，2018年起埃及當局就把追踪者超過5000的社群媒體用戶納入管理，這些人若上傳「假新聞」將會被起訴。

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撰文 : 陳楚琨

KOL Facebook YouTube 媒體 YouTuber 稅務 假新聞 埃及

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