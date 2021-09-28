加州港口大擠塞 Nike也叫苦 貨運需時增加1倍

世界各地的主要港口，大多是日以繼夜地運作。而加州的港口是美國最繁忙的港口，卻因為勞動力短缺及無法達成24/7運作協議，而導致貨運大擠塞。

美國企業近來正在填補因疫情而減少的庫存，這為美國的供應鏈帶來巨大的壓力。位於洛杉磯及長堤的兩個西岸港口，是四份一以上美國進口貨物的主要門戶。

現時，超過60艘貨輪正排隊等候卸貨，等候時間甚至長達三星期。貨運公司、碼頭工人、貨車司機、倉庫工人，鐵路營運商及零售商，無法達24/7的運作模式，並相互指責對方造成擠塞問題。

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耐克 （Nike） 的行政人員上周四（23日）表示，現時將一個貨櫃由亞洲運到北美，大概需要80日，是疫情前的兩倍。好市多 （Costco） 的管理層坦言，日用品和家俱等貨物在美國內陸的運輸也非常困難，因為無法在短時間內找到貨車和司機。

聯邦安全條例限制貨車司機的駕使時間為每日最多11小時，大部份司機也不願意夜間工作。碼頭公司 APM Terminals North America首席執行官Wim Lagaay指出，只有在各方配合下，24/7的運作模式，才能提高流量。

因為貨運的嚴重延期，一些客戶己放棄接收貨物，並將滯流的貨櫃用作貨倉，因為這比貨倉的租金還要便宜。

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責任編輯：羅睿