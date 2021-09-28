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【Good Food,Good Mood@iM網欄】口味相當正宗 高聳入雲的全新意大利餐廳 Radical Chic

名人薈萃 15:54 2021/09/28

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雖然香港本地零確診已維持了一段時間，可惜疫情在各國依然肆虐，令出境旅行的盼望變得遙遙無期。儲落一大筆旅費毫無用武之地，不少港人比以往更捨得花錢在食物上，越貴的餐廳越難訂位，亦有不少新餐廳看準時機開業，通通滿座。上次到ICC 101樓的Odyssée食飯，看見近期被熱捧的新餐廳Radical Chic就在隔壁，便立刻預訂，作為「美食月經會」創會會員E的慶生場地。

位處101樓，景觀相當開揚，是慶祝打卡的理想地方。到訪前，曾聽到不少評語，有人說由行政總廚Andrea Tarini主理的意大利菜口味正宗，予人置身意大利之感；亦有人說可能是因為風格太過正宗，略嫌不合港人口味。我抱着「試過咪知囉」的心態，一探究竟。

 

先吃麵包，又是全城最hit的酸種麵包，反而那橄欖油有點特色，來自意大利，只用黑橄欖製作，入口順滑，帶點堅果味道及花香，清爽不油膩。

 

四道菜的午餐盛惠$480+10%，價錢合理。我們都選了要另加$138的「紅蝦」作為頭盤，採用入口即溶、鮮味十足的西西里紅蝦，上面是淋上萬壽菊油的牛奶軟芝士，鹹香中帶點淡雅的甜味，配搭得宜，美味得令人忽略了一旁的柑橘蜜餞酥餅，總括來說是一道非常出色的前菜。

 

麵食是意大利餐的必備項目，我們分頭行事，分別選了「奶油南瓜餛飩」及「日式高湯洋蔥意大利粉」。前者的餡料是南瓜蓉及意大利芥末，形狀像餃子，朋友形容味道帶甜，甚好吃。後者是手製意大利粉，口感沒有想像中硬，用了日式高湯烹煮，配搭一片油香十足的意大利風乾火腿，再用巴馬臣芝士及焦洋蔥粉提味，我是喜歡的。

主菜選了「米蘭式香炸牛小排」，用小牛肉蘸上芝士及麵包糠來炸香，配襯車厘子、油浸番茄及橄欖等配菜，被建議與骨頭上的檸檬醬同吃；對我們而言，牛肉的味道偏淡，而檸檬醬則太酸，雖說可以互補不足，卻又有點各自修行的尷尬，可以更好。

 

幸好甜品替主菜挽回不少分數，中間是用白朱古力及蜜糖製成的香滑慕絲，配搭經薑及蜜糖浸泡的梨肉，再用酥餅碎增加口感，好吃得令好友S及壽星E接二連三地發出驚喜的叫聲。

 

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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