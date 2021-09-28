【電子消費券】搶佔新一輪消費券商機　零售商戶部署不同優惠

▲ 有售賣電子產品的商戶指出，市民在第一輪消費券的反應非常熱烈，生意額上升約3至4成。（陳靜儀攝）

電子消費券最快將於10月1日發放第二輪，為搶佔新一輪消費券商機，各品牌相繼推出不同的優惠和活動。有售賣電子產品的商戶指出，市民在第一輪消費券的反應非常熱烈，生意額上升約3至4成。

超過1萬6千名的士司機 安裝八達通機

電子消費券第二期最快將於10月1日（本周五）發放，八達通營業及市務總監李玉兒表示，現時已有超過1萬6千名的士司機安裝八達通機，亦新增了很多商戶接受以八達通付款，尤其是食肆，包括中式酒樓，甚至酒店餐飲等，她對於電子支付在香港的發展感到樂觀。

AlipayHK8月份消費金額大增 電子產品最受歡迎

首輪消費券為電子支付平台的交易額帶來顯著的升幅，據AlipayHK表示，其8月份消費總交易金額較7月大幅增長，尤以電子產品類的交易金額增幅最明顯。電腦用品店SE Computer Ltd.經理陳信揚表示，首輪消費券帶動該公司生意額上升約3至4成，8月份的較低價產品人均消費約500元，中高價則消費約3,000元，當中約5成顧客以電子消費券購物；公司會在下一輪消費券期間推出砌機優惠，希望提升生意額。

人均消費 800元變1600元

安記海味董事總經理潘權輝則表示，「第一輪消費券反應非常熱烈」，發放後首兩個星期生意額上升了約3成。顧客由過往人均消費約800元，變成約1,600元，金額上升了1倍。不過他指出，不少市民收到消費券後首兩星期已花光大部分金額，熱度難以維持，相信第二輪情況相若，該企屆時會推出消費券付款全單95折的優惠吸引顧客。他預計，今次的生意額將稍有增長，升幅會在首兩個星期過後回落。

消費券推動電子付款普及，潘權輝表示，有5成顧客以電子支付方式購物。而上一輪消費券中，4種支付平台的使用人數相若，親友間更會把金額合併使用。

記者：李智美