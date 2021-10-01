【電子消費券】新地商場推第二期消費券優惠、看好生意升兩成　最多回贈110%（附圖解）

▲ 【消費券優惠】新地商場推第二期消費券優惠 最多送500元贈券、110%回贈獎賞（附圖解）

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第二期電子消費券10月1日正式發放，新鴻基地產 （00016） 旗下商場綜合會員計劃 「The Point by SHKP」加碼推出消費券推廣，向會員回贈價值最高400元的新地商場電子贈券 。另外，新地會在10月推出第二期消費券推廣活動，會員使用「電子消費券計劃」指定四個儲值支付工具，到23間新地商場消費，並成功以「新地商場」手機應用程式或於顧客服務中心登記積分，即可參與活動。

新地代理執行董事馮秀炎表示，第二期消費券推廣活動涉款100萬元，預料10月消費券優惠推廣期內，商場生意及人流分別可按年分別增加20%及30%。

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新地表示，會元完成4個任務，即累積消費滿5,000元，最多可賺取累積合共10萬分，憑積分可於手機應用程式兌換價值高達400元的新地商場電子贈券或其他豐富禮品。

有機會額外獲100元及110%回贈獎賞

另外，會員可憑參與限時任務之消費單據，同時參加商場內其他消費獎賞活動，包括額外100元指定商場或商戶贈券及個別商場高達110%回贈獎賞。

首先，新地推出「消費券加碼賞」，以領取電子消費券的4大儲值支付工具累積消費滿500元（WeChat Pay HK僅需300元），即可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元（WeChat Pay HK僅需800元），可獲贈50元指定商場/商戶贈券。會員換領獎賞每月更可享額外500積分。

新地亦推出「八達通滋味賞」，以八達通累積消費滿 600元（包括最少一套餐飲食肆單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。而個別商場更推出高達110%回贈獎賞。

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編輯：袁諾曦