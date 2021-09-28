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【消費券優惠】新地商場推第二期消費券優惠　最多送500元贈券、110%回贈獎賞（附圖解）

股市 16:52 2021/09/28

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【消費券優惠】新地商場推第二期消費券優惠　最多送500元贈券、110%回贈獎賞（附圖解）

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第二期電子消費券10月1日發放，新鴻基地產 （00016） 旗下商場綜合會員計劃 The Point by SHKP 公布加碼推出「消費券限時任務」，向會員回贈價值高達400元的新地商場電子贈券 。新地第二期消費券推廣活動期為10月1日至31日，The Point by SHKP會員只須使用「 消費券計劃 」指定四個儲值支付工具，到23間新地商場消費，並成功以「新地商場」手機應用程式或於顧客服務中心登記積分，即可參與活動。

只要完成4個任務，即累積消費滿5,000元後，會員最多可賺取累積合共10萬分，憑積分可於手機應用程式兌換價值高達400元的新地商場電子贈券或其他豐富禮品。

有機會額外獲100元及110%回贈獎賞

另外，會員可憑參與限時任務之消費單據，同時參加商場內其他消費獎賞活動，包括額外100元指定商場或商戶贈券及個別商場高達110%回贈獎賞。

首先，新地推出「消費券加碼賞」，以領取電子消費券的4大儲值支付工具累積消費滿500元（WeChat Pay HK僅需300元），即可獲贈20元指定商場或商戶贈券；滿1,000元（WeChat Pay HK僅需800元），可獲贈50元指定商場/商戶贈券。會員換領獎賞每月更可享額外500積分。

新地亦推出「八達通滋味賞」，以八達通累積消費滿 600元（包括最少一套餐飲食肆單據），即可獲贈30元新地商場電子贈券。而個別商場更推出高達110%回贈獎賞。

更多【電子消費券】消息　

相關文章：【電子消費券】AlipayHK上月消費額升逾110%、電子產品交易額勁升十倍　10月再推逾200款消費券獎賞

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

新地 商場 新鴻基地產（00016）
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