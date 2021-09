▲ 【消費券優惠】新地商場推第二期消費券優惠 最多送500元贈券、110%回贈獎賞(附圖解)

第二期電子消費券10月1日發放,新鴻基地產 (00016) 旗下商場綜合會員計劃 The Point by SHKP 公布加碼推出「消費券限時任務」,向會員回贈價值高達400元的新地商場電子贈券 。新地第二期消費券推廣活動期為10月1日至31日,The Point by SHKP會員只須使用「 消費券計劃 」指定四個儲值支付工具,到23間新地商場消費,並成功以「新地商場」手機應用程式或於顧客服務中心登記積分,即可參與活動。

只要完成4個任務,即累積消費滿5,000元後,會員最多可賺取累積合共10萬分,憑積分可於手機應用程式兌換價值高達400元的新地商場電子贈券或其他豐富禮品。

有機會額外獲100元及110%回贈獎賞

另外,會員可憑參與限時任務之消費單據,同時參加商場內其他消費獎賞活動,包括額外100元指定商場或商戶贈券及個別商場高達110%回贈獎賞。

首先,新地推出「消費券加碼賞」,以領取電子消費券的4大儲值支付工具累積消費滿500元(WeChat Pay HK僅需300元),即可獲贈20元指定商場或商戶贈券;滿1,000元(WeChat Pay HK僅需800元),可獲贈50元指定商場/商戶贈券。會員換領獎賞每月更可享額外500積分。

新地亦推出「八達通滋味賞」,以八達通累積消費滿 600元(包括最少一套餐飲食肆單據),即可獲贈30元新地商場電子贈券。而個別商場更推出高達110%回贈獎賞。

