【筍工推介】食環署招聘行政助理　月薪逾2.4萬元　大學畢業一年工作經驗即可申請

食物環境衞生署近日招聘行政助理一職，主要負責日常行政管理等工作，月薪24,860元，只要擁有大學學歷，以及最少一年有關行政管理的工作經驗即可申請。獲錄用者將按非公務員合約條款受聘，聘用期不多於12個月；如受聘人如在合約期內工作表現和行為持續良好，在合約結束時，可獲發約滿酬金。有意者可瀏覽以下圖片，查看入職條件詳情，以實際工作內容。申請將於10月4日截止，有意者可透過互聯網或郵寄方式遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格[G.F. 340 (3/2013修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或從公務員事務局網站下載。

申請人須於截止申請日期或之前，把填妥的申請表格送交下述聯絡地址(申請日期以信封上郵戳所示為準)。信封面請註明「申請行政助理職位」。若郵件郵資不足，香港郵政會收取欠資及相關費用。本署不會接收郵資不足的信件，有關郵件將由香港郵政處理。為確保本署能妥收郵件，及免卻不必要的派遞延誤(例如，退回寄件人)，請切記投寄郵件前貼上足夠郵資。

申請人亦可透過公務員事務局的網站作網上申請。申請人均須在申請表格上列明有關學歷及就業紀錄，連同職銜及詳細職責說明。申請人如持有香港以外學術機構所頒授的學歷，必須遞交有關學術機構所簽發的證書、成績單及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校上課／遙距授課等)的證明文件副本。

如申請人非使用指定申請表格，或報填的資料不全，或逾期遞交，或以傳真／電郵方式遞交，申請將不獲考慮。申請人須在申請表格上填寫電郵地址，作聯絡和通知用途。申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約6至8個星期內經電郵方式接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作已告落選。

聯絡地址:香港金鐘道66號金鐘道政府合署44樓食物環境衞生署聘用組(第3小組)

查詢電話:2867 5741

截止申請日期(日/月/年) :04/10/2021 23:59:00

部門網址:http://www.fehd.gov.hk

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