【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人

Bitcoin（比特幣）於加密貨幣市場備受投資者青睞。摩根大通行政總裁戴蒙早前表示，他認為借錢買Bitcoin的投資者是愚蠢的人。戴蒙又稱他不關心Bitcoin，就算Bitcoin價格在5年升10倍，他也不會在乎。

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根據CoinDesk截至本港周二（28日）下午2點52分的數據，Bitcoin報41,981美元，24小時跌4.53%。

戴蒙（Jamie Dimon）早前接受印媒訪問，重申他反對Bitcoin的立場。戴蒙表明他並無投資Bitcoin，也並不關心Bitcoin的走向。

戴蒙更表示：

我覺得如果要借錢買Bitcoin，你真係蠢人。 （I think if you borrow money to buy bitcoin, you're a fool）

雖然Bitcoin今年4月曾升至接近6.4萬美元的高位，自今年以來累升50%。但戴蒙認為人們在比特幣方面浪費太多時間精力。

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戴蒙坦言對Bitcoin不感興趣，他沒有排除Bitcoin在接下來5年升10倍的可能性，但仍表示「我唔關心。」（ I don't care about that）

他在訪問中估計，各國政府將會加強監管加密貨幣。美國證券交易委員會主席根斯勒（Gary Gensler）早前表示，如加密貨幣市場不受監管，將不會有好下場。中國政府早前也封殺Bitcoin、以太幣等虛擬貨幣，指任何相關交易都屬於「非法」。

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責任編輯：鄭錦玲