【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人

Bitcoin(比特幣)於加密貨幣市場備受投資者青睞。摩根大通行政總裁戴蒙早前表示,他認為借錢買Bitcoin的投資者是愚蠢的人。戴蒙又稱他不關心Bitcoin,就算Bitcoin價格在5年升10倍,他也不會在乎。

根據CoinDesk截至本港周二(28日)下午2點52分的數據,Bitcoin報41,981美元,24小時跌4.53%。

戴蒙(Jamie Dimon)早前接受印媒訪問,重申他反對Bitcoin的立場。戴蒙表明他並無投資Bitcoin,也並不關心Bitcoin的走向。

戴蒙更表示:

我覺得如果要借錢買Bitcoin,你真係蠢人。

(I think if you borrow money to buy bitcoin, you're a fool)