【三星手機】Samsung內部員工爆料　Galaxy S21 FE將取消發布

▲ 韓國媒體引述Samsung員工內部消息報道，指Samsung計劃取消發布Galaxy S21 FE手機。

三星（Samsung）於上月推出Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3兩款摺疊手機，同時外界亦關注，Galaxy S21 FE平價版旗艦手機何時會正式推出。市面上有不少消息傳出，指Galaxy S21 FE手機已經停產，並不會在今年推出。另外，韓國也有媒體報道指出，Samsung正計劃取消發布Galaxy S21 FE手機。

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近日，韓國媒體引述Samsung員工內部消息報道，指Samsung已取消原定在10月舉行的Galaxy S21 FE發佈會，目前正在重新考慮是否推出該款手機。據早前消息指，Galaxy S21 FE搭載Snapdragon 888芯片，而現時全球芯片短缺，Galaxy S21系列供貨量或會受影響。去年Google就因無法採購足夠芯片，僅於美國和日本發售Pixel 5a 5G手機。

報道指出，Samsung新推出的Galaxy Z Fold3、Z Flip3兩款摺機，獲得不俗的市場表現，因此該公司計劃取消發布Galaxy S21 FE，並為兩款摺疊手機預留更多芯片。

責任編輯：李寶如