日本解除所有緊急狀態令 近半年來首次（第二版）

日本新冠肺炎疫情持續，政府自4月起頒布緊急狀態令，至今仍對19個都道府縣生效。日本首相菅義偉宣布，緊急狀態令到期後正式解除。菅義偉表示，日本新冠確診及重症患者都有下降，當局將努力令民眾恢復正常生活。

（第二版更新正式宣布）

日本擬月底解除緊急狀態 政府內部未有共識 【下一頁】

菅義偉周二（28日）於眾議院委員會會議上表示，將於本周內結束各地緊急狀態令，日本新增確診及重症新冠患者數目急劇下降，當局將透過接種疫苗及加強醫療保健系統等措施來加強防疫，努力平衡各種防疫措施及恢復正常生活。

菅義偉在周二傍晚記者會上正式宣布，緊急狀態令周四（30日）到期後全面解除。他指日本在疫苗接種及抗體藥物方面皆取得進展，可正式步入下一階段，即使爆發一定程度確診個案，亦能通過提供醫療服務維持穩定。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔表示，解除狀態令後將有1個月的過渡期。獲得地方政府認證防疫措施餐廳可營業至夜晚9時，其餘則營業至8時，亦可以出售酒類飲品，但西村康稔強調地方政府可自行判斷情況。

西村康稔指措施將會逐步放寬，一直遵守防疫措施商家可獲政府財政支援。解除後大型體育賽事觀眾上限可由目前5,000人，增加至1萬人或場館容納總數一半。

日本專家估計 2020年經濟損失逾7800億 【下一頁】

日本各地緊急狀態令和防止蔓延重點措施原定周四（30日）屆滿，是次解除後會是日本自4月4日就以來首次，沒有任何地區實施緊急狀態令。日本專家顧問小組周二早上已批准解除緊急狀態令方案。

日本周一（27日）新增1,147人確診新冠肺炎，截至當日有1,106名重症患者。

追蹤各地封城及解封消息，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀