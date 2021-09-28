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【二手樓價】老牌屋苑美孚新邨錄蝕讓　業主3年輸廿萬

股樓投資 14:58 2021/09/28

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近期港股票持續波動，影響樓市氣氛，而二手市場亦連錄低市價、甚至蝕讓成交。前綫代理說，樓價於高位企穩，買家需時間消化，加上內地調控消息，影響部份人的置業心情，料二手成交短期內平穩發展。 

美聯物業吳志輝說，美孚新邨五期蘭秀道8號高層A室，實用面積591平方呎，屬大兩房間隔，據悉單位原叫價968萬元，終累減53萬元，以915萬元易手，實用呎價約15,482元。資料顯示，原業主於2018年8月以935萬元購入上址，現帳面蝕20萬元。 

此外，荃灣中心再錄蝕讓。市場消息指，荃灣中心昆明樓低層D室，實用面積329平方呎，日前以470萬元易手，實用呎價約14,286元，市傳業主因計劃套現換市區樓，所以減價出貨。資料顯示，原業主於2018年7月以約489萬元購入上述單位，持貨3年，現帳面蝕約19萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣中心 二手市場 美孚新邨 美聯物業

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