【加密貨幣】美證監主席：加密貨幣不受監管沒有好下場　摩通CEO：借錢買比特幣是蠢才

▲ 【加密貨幣】美證監主席：若加密貨幣市場不受監管 沒有好下場

中國上周再出手封殺加密貨幣之際，美國證交會（SEC）主席Gary Gensler出席論壇時稱，加密貨幣市場和加密貨幣平台若不納入美國監管機構管轄範圍，加密貨幣發展「沒有好下場（not end well）。」

Gensler指，加密貨幣種類數以百計，甚至數以千計，當中的金融活動包括交易、借貸等等，若相關場所不受監管，難有好結果。Gensler過去已曾指出，加密貨幣市場如「蠻荒西部」，SEC可用美國證券法監管加密貨幣，但在交易平台上有監管空隙，需要法例配合。

微軟CEO出席同一論壇時稱，收購TikTok是他從商以來最怪的事，可見【下一頁】

摩根大通行政總裁Jamie Dimon 重申反對比特幣的立場，他接受印度媒體訪問時形容，若投資者借錢買比特幣（bitcoin），「你就是蠢才（you're a fool）」。

即使摩通有比特幣相關業務，Dimon一直向外強調他個人不看好比特幣發展，他最新形容，「人們花太多時間和心血在數碼資產，但我不關心它們，不代表它們不會在未來5年升值10倍。」

他續指，監管機構幾乎規管所有事情，介入加密貨幣是遲早的事。

摩通CEO以大麻比喻比特幣生意 批美國最低企業稅率逼美企出走，可見【下一頁】

相關文章：

【Bitcoin】人行、發改委再出手封殺虛擬貨幣 虛擬貨幣屬非法交易、挖礦是「淘汰類行業」（附全文）

【Bitcoin】火幣全球站停止內地新用戶註冊 人行上周加碼封殺虛擬貨幣、港證監疑限散戶設倉

【bitcoin】Twitter允許用戶利用比特幣 作為創作者的打賞

編輯：麥德銘