【新冠疫苗】紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術

紐約州強制醫護接種新冠疫苗，周一（27日）起陸續解僱在限期前仍未打針的醫護人員。有部分醫院要解僱數百名無打針的醫護等員工，更要推遲非緊急手術或暫停部分醫療服務。

【新冠疫苗】紐約州擬用國民警衛隊人員 頂替唔打針醫護 【下一頁】

紐約州衛生部門上周下令，所有醫護人員必須在9月27日之前接種最少一劑新冠疫苗。

路透社報道，紐約西部最大醫療服務商Catholic Health發言人表示，他們已經統計了旗下員工的疫苗接種狀況。發言人指有部分人無接種疫苗而遭到停職，也有部分人因醫療或宗教原因獲得豁免，但拒絕透露涉及人數。

Catholic Health也承認，要推遲一小部分非緊急手術。

紐約水牛城（Buffalo）一間醫院Erie County Medical Center，準備解僱數百名未接種新冠疫苗的員工。醫院已暫停進行非緊急住院手術，並停止接收由其他醫院轉院的深切治療部患者。

輝瑞CEO料要每年接種新冠疫苗 1年内可如常生活 【下一頁】

紐約市醫院管理局指，市内11間公立醫院約4.3萬名員工當中，約有5,000人限期前仍未接種新冠疫苗。但發言人強調，近95%護士已接種疫苗，而旗下所有醫院周一仍然開放及全面運作。

紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）上周六（25日）表示，該州45萬名醫護當中有16%、即7萬人未完成接種疫苗。她考慮動用曾接受醫療訓練的國民警衛隊成員，或從其他州分外聘醫護來應對人手短缺情況。

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責任編輯：鄭錦玲