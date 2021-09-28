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【恒大3333】金管局傳上周要求銀行24小時內交代恒大風險敝口　金管局：不評論溝通內容（第二版）

股市 20:46 2021/09/28

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【恒大3333】金管局據報上周要求銀行24小時內交代恒大風險敝口

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中國恒大 （03333） 上周未能如期向部分美元債券持有人，支付到期利息後，金管局據報上周要求銀行於24小時內，交代恒大相關貸款和衍生工具的風險敞口，《彭博》引述銀行界人士指，近月已收到金管局至少兩次要求交代恒大相關貸款情況。

金管局發言人回應時表示，當局與銀行業界保持定期溝通，但不評論溝通的具體內容。發言人續指，一直密切監察本港銀行體系的信貸風險。整體而言，香港銀行體系穩健，信貸風險可控。

財政司司長陳茂波於上周接受本報專訪時已稱，要求金管局、證監會等金融監管機構為恒大潛在風險，作壓力測試，並指恒大事件不會引發香港金融體系出現系統性風險。

陳茂波分析恒大的金融系統性風險，詳情可見【下一頁】

恒大負債規模近2萬億元人民幣，外界預期恒大若不獲政策放寬、引入投資者，勢難支付多筆債券的到期利息。

不過，區內銀行普遍認為恒大事件不會對營運帶來重大傷害，包括滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周表示，沒有跡象見到恒大事件會帶來直接傷害。

（第二版加入金管局回應）

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編輯：麥德銘

港股 金融監管機構 中國恒大（03333） 恒大 香港金融管理局 財政司 證監會

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