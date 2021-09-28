【BNO移民英國】農場出平均月薪5.5萬 請工人摘西蘭花

英國部分行業勞工人手不足，為避免食品供應中斷，當地有農場出動高薪請人。英國林肯郡有農場以時薪30英銬（約320港元）招聘工人採摘西蘭花；每日工作8小時可賺240英鎊（約2,558港元），年收入甚至可達6.2萬英鎊（約66萬港元）。

英國軍方隨時待命運送燃料 應對能源荒 【下一頁】

專門種植蔬果的企業TH Clements and Son 正在招聘蔬菜採摘工人，出價時薪30英鎊（約320港元），招聘工人在林肯郡（Lincolnshire） 的農場採摘西蘭花或椰菜，可全年工作，不設時限。

若工人每日工作8小時，日薪達240英鎊（約2,558港元），每年甚至能有6.2萬英鎊（約66萬港元）收入，較英國大部分白領工資為高。企業專門向食品供應商及超市供應椰菜等蔬菜，為避免食品供應中斷，極需人手採摘及運送蔬菜。

英政府暫時豁免競爭法規管 穩定燃料供應 【下一頁】

英國全國農民聯盟（National Farmers' Union） 區域主任紐伯里（Robert Newbery）表示，脫歐導致外地勞工難以申請簽證工作，因此出現嚴重人手短缺。

英國家禽供應商Bernard Matthews及食品生產商2 Sisters Food Group 的食品大亨博波蘭（Ranjit Singh Boparan）表示，離聖誕節不足100日，旗下企業較以往更努力招聘工人以維持食品供應。求職平台Indeed表示，上周英國多達75%僱主選擇提高薪酬，希望招聘更多人手填補空缺。

責任編輯：郭麗明

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】