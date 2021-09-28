▲ 【跨境理財通】阮國恒：已接收20銀行申請 力爭最快10月中開展業務

「跨境理財通」細則出爐，將於10月中正式生效，3間發鈔行早前已表態正式提交申請。金管局副總裁阮國恒表示，已接收到20份銀行就開展理財通業務的申請，當中18宗申請同時開展北向及南向業務，而餘下2宗申請則預計初期會先開展南向通業務。

跨境理財通啓動約10至11月銀行可開展業務｜詳見【下一頁】

阮國恒出席銀行學會論壇時表示，銀行業界可以向金管局提交自我評估報告，以申請開展理財通業務，必須展示銀行如何處理跨境資金流、監察資金閉環式流通、處理客戶糾紛機制等。

他續指，目前已累計接收到20份銀行申請，相關銀行擬提供超過100種不同類型的基金產品，亦有銀行計劃提供理財通計劃容許的11種外幣存款產品。

滙豐、恒生已提交理財通業務申請｜詳見【下一頁】

金管局已經開始評估銀行所遞交的申請，並就個別情況向銀行跟進。阮國恒指，銀行普遍回應速度快，將會盡快完成審批過程，力爭在10月中至11月正式可以開通理財業務。

此外，他又指正與內地監管機構研究，設立「大灣區金融沙盒」，冀提高金融科技應用的效率。

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