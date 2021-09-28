【Starlink】美研究人員發現Starlink網絡可用於GPS導航　有助解決訊號干擾問題

▲ 有美國研究人員發現，Starlink網絡訊號可用作GPS導航及全球定位功能。

美國太空探索公司SpaceX正積極擴展Starlink衛星網絡服務計劃，目標是要開發出全球衛星網絡系統。據外媒報道，最近有美國研究人員發現，Starlink網絡訊號可用作GPS導航及全球定位功能。

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美國俄亥俄州立大學的研究人員Zak Kassas指出，團隊利用6個Starlink訊號，採用自行研發的演算法來進行三角測量，並以小於8米的精準度，成功定位他們在地球上所身處的位置。團隊發現，此功能與手機的GPS功能非常相似，在一般特定條件下，手機GPS功能可精準定位到4.9米以內範圍。

Zak Kassas表示，Starlink定位的準確度會隨著更多Starlink衛星進入軌道而不斷增加，是次為首次有SpaceX以外的研究人員，將Starlink衛星網絡用於導航及全球定位。他也指出，Starlink網絡的定位功能，可防止GPS訊號因距離受到自然或人為干擾問題。

責任編輯：李寶如