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英國汽油短缺持續 帶動電動車銷情

環球社會熱點 14:04 2021/09/28

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英國能源供應受限，部分地區油站汽油開始耗盡。有英國電動車銷售商表示，受惠於燃料危機，電動車銷量飆升。有非牟利組織認為，倫敦超低排放區擴大是電動車銷量增加的因素之一，燃料危機是觸發點。

英國軍方隨時待命運送燃料 應對能源荒 【下一頁】

英國多間電動車經銷商表示，燃油危機下電動車價格查詢及銷售均有增長。電動車銷售公司EV Experts老闆米勒（Martin Miller）透露，公司本周試駕預約已經全滿，庫存亦開始出現不足。米勒表示，過往不少人出於環保、節省成本及技術原因購買電動車，現時局面反令民眾感覺，更換電動車的時刻已經來臨。

代表新電動車司機的非牟利組織EVA England報告顯示，上周民眾對電動車價格及其經銷商查詢有明顯增加。米勒認為，倫敦超低排放區擴大是銷情轉好的因素之一，而燃料危機正好是觸發點，民眾覺得購入電動車已不能再推遲。他透露，英國受歡迎電動車款包括福士汽車（Volkswagen）ID.3﹑日產（Nissan）Leaf及積架（Jaguar）I-Pace等。

英政府暫時豁免競爭法規管 穩定燃料供應 【下一頁】

英國特許經銷商協會（The National Franchised Dealers Association）表示，能源危機開始後，多間經銷商已匯報電動車問價頻率激增。汽車製造商和貿易商協會（The Society of Motor Manufacturers and Traders）報告顯示，7月充電式汽車銷量有大幅增長，其中純電動車佔銷量9%，充電式混合動力汽車佔8%，混合動力汽車佔近12%，6月及7月電動車註冊量皆超過柴油汽車。

責任編輯：李俊儀

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