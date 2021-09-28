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【壹傳媒282】壹傳媒審查員：獲搜查令進壹傳媒大樓搜證

股市 13:17 2021/09/28

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【壹傳媒282】壹傳媒審查員：獲搜查令進壹傳媒大樓搜證

由財政司司長陳茂波成立的壹傳媒審查員辦公室公布，壹傳媒審查員取得搜查令，今日進入壹傳媒大樓搜證。壹傳媒審查員由會計師公會前會長陳錦榮出任，審查員辦公室指，由於壹傳媒 （00282） 全體董事會成員已於9月5日辭任，審查員在調查過程中未能及時索取對調查工作有用的相關資料，增加調查難度。

辦公室聲明稱：

審查員引用《公司條例》第877（3）及（4）條賦予的權力，向法庭申請並取得搜查令，並於今天進入壹傳媒大樓進行蒐集證據工作。

陳茂波22年來首次動用《公司條例》委審查員調查壹傳媒 證監：與審查員緊密協調，條文內容可見【下一頁】

壹傳媒多名高層被指涉港區國安法被捕後，蘋果日報、壹周刊停版。壹傳媒股份停牌後，港府多家金融監管機構繼而介入事件，包括財政司司長陳茂波動用逾20年未曾使用的《公司條例》委任審查員權力，調查壹傳媒是否涉及不公平對待壹傳媒債權人、股東利益。

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編輯：麥德銘

港股 金融監管機構 國安法 公司條例 會計師公會 蘋果日報 壹傳媒（00282） 壹傳媒 陳茂波 財政司

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