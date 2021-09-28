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【疫後復元】余偉文：疫情礙弱勢使用基本銀行服務　促業界以更包容態度提升金融普及度

宏觀解讀 13:15 2021/09/28

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【疫後復元】余偉文：疫情礙弱勢使用基本銀行服務　促業界以更包容態度提升金融普及度

金管局總裁余偉文表示，香港過去接近2年，備受社會動盪及疫情影響，期間中小企及個別行業所受的打擊最大，余偉文強調若處理不當，弱勢社群客戶可能連基本銀行服務亦都受阻，促業界以更開放態度及建設更智能的銀行系統以提升金融普及。

余偉文出席銀行學會論壇致詞時表示，在社會事件及疫情期間，業界對金融普及的關注度可能有所下降，但其實正因防疫所實施的不同封鎖限制及對經濟的打擊，更加深對不同行業的打擊，尤其是旅遊住宿及中小企。

金管局：預先批准還息不還本延長6個月　採用企業縮至3100個｜詳見【下一頁】

他續指，若情況處理不善，的確會妨礙相關弱勢客戶對貸款等的銀行服務需求。因此，政府急切推出不同的特殊支援措施，如中小企「百分百擔保特惠貸款」、百分百擔保個人特惠貸款計劃等，協助受疫情影響的企業及個人渡過難關。

全球缺金融科技、綠色金融人才　余：不可只專注吸引海外人才

余偉文建議，業界應以更包容的態度對待受疫情打擊的客戶，計及「預先批核還息不還本」，業界截至8月底已批出近9000億元的貸款展期等支援措施。而且，業界可以透過構建更智能的銀行系統，通過收集營運數據等輔助資料取代傳統的抵押品，減低中小企融資的困難，從而提升金融普及。他形容，情況是雙贏局面，企業融資更容易，而銀行亦可從中改善風險管理能力。

展望未來，余偉文提到香港銀行業在金融科技及綠色金融方面都有巨大機遇，但全球都面對人才短缺的問題，因此業界未來不能只專注吸引海外人才，反而應更著重培訓年青人。

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