【網絡服務】增加居家網絡覆蓋力 中移動香港引入FTTR全光Wi-Fi解決方案

▲ FTTR技術發展全光 Wi- Fi 解決方案，直接將光纖延伸至屋內各個房間及每個角落。（湯致遠攝）

疫情期間，在家工作、網上上課成為趨勢，令用戶對家居網絡的速度及覆蓋力的要求上升。中移動香港引入首個新一代智慧組網FTTR（Fiber to the Room）技術，推出全光Wi- Fi 解決方案。

＜＜歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口 Apple恐受最大影響

＜＜【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售 支援ECG心電圖功能+售1,598港元

隨著用戶對網絡速度及覆蓋率要求上升，中移動香港宣布引人全新一代智慧組網 FTTR技術，發展全光 Wi- Fi 解決方案，直接將光纖延伸至室內各個房間及每個角落，配合Wi-Fi 6 建立家居無縫高速網絡，實現全屋1000Mbps 以上的網絡覆蓋能力。

另外，該方案亦具備家庭組網智能化管理。客戶可透過專用的應用程式管理及控制全屋網絡狀態；利用人工智能自動辨識網絡故障，並透過應用程式進行遙距自動修復，讓用戶隨時掌控家居網絡實況，進一步完善用戶體驗。

方案目標受眾廣泛，如家居、中小企辦公室及門市店鋪等。中移動香港預計，於今年年底至明年初推出企業方案。

記者：廖淑瑩