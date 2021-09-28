8項性犯罪罪成 美國歌手R.Kelly或囚終身

美國R&B男歌手R.Kelly曾在90年代走紅，但日後最為人熟知應不是他創作的名曲《I believe I can fly》，而是他所涉及的未成年人性侵事件。案件最終在周一於紐約宣判，R.Kelly被裁定9項被控訴罪名全部罪成，包括8項性犯罪，刑期最高名達終身監禁。

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54歲的R.Kelly被指在25年前，曾多次誘騙﹑針對及利用未成年少年男女滿足自身性慾，以及在美國多個州分違法運輸性侵受害者。同時，R.Kelly亦被指曾賄賂政府人員，幫助他與當時年僅15歲的女歌手Aaliyah成婚。

曾上庭作供的50名證人中，只有5人為R.Kelly辯護。當中有證人提出R Kelly如何控制她們的日常生活，包括廁所的使用時間及強迫與R.Kelly發生性行為等。受害者代表律師奧爾雷德（Gloria Allred）表示，曾經檢控過的性罪犯中，R.Kelly是最惡劣。

R.Kelly被控1項敲詐勒索及8項違反《曼恩法》（Mann Act），即強迫運輸性侵事件受害人士。R.Kelly始終否認控罪且從未作供，強調自己從未犯法，所有指控只是謊言。

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位於布魯克林的聯邦法院中，陪審團聽畢證人作供及其他證據後，自上周五（24日）已退庭商議。最終陪審團於周一（27日）作出裁決，宣布R.Kelly所有罪名成立。庭上的R.Kelly表現克制及面無表情，時不時搖頭否認指控。

檢察官指R.Kelly面臨最少10年囚禁，最高可判終身監禁，判刑將於明年5月4日宣判。目前未知R.Kelly的罪行會在其他州分如何處理，但有法律專家表示，R.Kelly大有機會面對更多民事訴訟。

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責任編輯：吳漢培