市況波動要穩中求勝　譚智樂教你重整投資倉位部署

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【TikTok拆骨】微軟CEO：收購TikTok失敗是我從商以來最怪的事
港股明日（9月29日）期指結算，港股現水平跌夠未？第四季將至，在波動市下投資者應如何重整倉位部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET開市直擊》－港股彈逾400點科網龍頭造好 航運股續回軟有貨怎做好？【按此】
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00：00 - 港股焦點速覽 內地限電政策影響
02：10 - 美股外圍速報 Tesal升蘋果跌
03：11 - 亞股外圍速報 港股黑期速報
03：29 - 美國國會有機停擺？美股料波動？
07：52 - 美股、港股投資策略怎部署
09：40 - 港股上日表現速覽＋北水盤路
10：48 - 港股明日期結＋北水暫停交易
15：40 - 航運股強轉弱？突處政策風眼位怎辦
20：18 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 買賣策略
24：05 - 港股開市前市況速覽
24：47 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 買賣策略
26：56 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 買賣策略
29：59 - 港股開市後早段市況速報
30：16 - ET個股推介：光大環境 （00257）
31：29 - 內地「限電」政策下的揀股策略
32：22 - 內地「限電」影響資源板塊
36：00 - 內地「限電」政策若延至北京冬奧有幾大影響？
37：27 - 內房股利淡利好消息同來 內房股點睇？
41：45 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 買賣策略
45：17 - 觀眾問股：小米 （01810） 買賣策略
48：16 - 觀眾問股：新天綠色能源 （00956） 買賣策略
50：37 - 觀眾問股：油價迫近80美元應增持「三桶油」？談中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386）
52：42 - 觀眾問股：譚仔國際 （02217） 可以冷吼嗎？
53：54 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 買賣策略
55：19 - 觀眾問股：買金避險已不復再？
57：42 - 觀眾問股：信義能源 （03868） 買賣策略
59：10 - 港股早段市況速報
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欄名 : 3分鐘睇股