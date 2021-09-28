  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (二) 13:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】瑞銀：解決恒大事件有3個階段　仍有不少內房股存在風險

股市 12:36 2021/09/28

分享：

瑞銀稱，雖然短期內難以看到恒大事件會迅速解決，但專家有信心政府有能力穩定房地產市場

恒大 （03333） 繼續發酵，瑞銀指，該行與一家資產管理公司的在岸債重組專家討論，指恒大近年與很多一線房地產發展商洽談合作或出售資產，但由於土儲不吸引或債務結構較複雜，因此成功的例子有限，而按照目前中央政策、宏觀環境及恒大資產負債表情況，相信怛大事件難以單純由市場層面解決，即難以只進行債務重組。

人行發聲維穩內房，詳見【下一頁】

恒大仍為出售資產而努力，政府暫未大手干預，估計恒大事件進程有3個階段。（1）風險曝露期由8月開始，維時約6個月，所有內部及外部負債將會在審計後曝光。（2）然後市場推動的重組維時約6至12個月，所有債權人會在政府協調下，嘗試去解決問題。（3）若第2階段失敗，將進入第3階段，即破產及重組期，據過去經驗歷時約2至3年。由於項目公司與集團之間充斥各種債務、質押及擔保安排，故將項目個別分拆出來的可能性不高。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

瑞銀稱，雖然短期內難以看到恒大事件會迅速解決，但專家有信心政府有能力穩定房地產市場，近日低線城市的賣屋氣氛偏淡，主要與人口遷離與政策收緊有關，而非受恒大事件拖累。

專家相信，政府已就恒大事件做好準備，相信恒大風險不會突然爆發，可能會在未來數月向部分發展商提供過度資金。不過，專家亦同意，從過去數年買土速度、土儲地點、債務結構等三方面來看，目前仍有不少內房企業存在風險，要視乎企業能否轉型成功。

相關文章：【內房危機】融創中國澄清從未向政府提交求助報告　股價早段升一成

相關文章：【恒大3333】花旗：即使恒大有秩序重組　內房價格及中國經濟也會走弱 

*同場加映*【ET開市直擊】- 航運股突轉風向急翻船　哪些強勢板塊要留神？（附Time code） 

 

港股 大行報告 傳統經濟股 中國恒大（03333） 分拆 瑞銀 恒大

上一篇文章

市況波動要穩中求勝　譚智樂教你重整投資倉位部署

下一篇文章

【阿里騰訊破冰】阿里巴巴半日彈6%　確認旗下App接入微信支付
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元
【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴滙豐ADR急升　夜期收市升113點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴滙豐ADR急升　夜期收市升113點（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【恒大3333】恒大美元債本周三再迎「死綫」　一文看清恒大債券利息到期日
【恒大3333】恒大美元債本周三再迎「死綫」　一文看清恒大債券利息到期日