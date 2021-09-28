【恒大3333】瑞銀：解決恒大事件有3個階段　仍有不少內房股存在風險

▲ 瑞銀稱，雖然短期內難以看到恒大事件會迅速解決，但專家有信心政府有能力穩定房地產市場

恒大 （03333） 繼續發酵，瑞銀指，該行與一家資產管理公司的在岸債重組專家討論，指恒大近年與很多一線房地產發展商洽談合作或出售資產，但由於土儲不吸引或債務結構較複雜，因此成功的例子有限，而按照目前中央政策、宏觀環境及恒大資產負債表情況，相信怛大事件難以單純由市場層面解決，即難以只進行債務重組。

人行發聲維穩內房，詳見【下一頁】

恒大仍為出售資產而努力，政府暫未大手干預，估計恒大事件進程有3個階段。（1）風險曝露期由8月開始，維時約6個月，所有內部及外部負債將會在審計後曝光。（2）然後市場推動的重組維時約6至12個月，所有債權人會在政府協調下，嘗試去解決問題。（3）若第2階段失敗，將進入第3階段，即破產及重組期，據過去經驗歷時約2至3年。由於項目公司與集團之間充斥各種債務、質押及擔保安排，故將項目個別分拆出來的可能性不高。

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瑞銀稱，雖然短期內難以看到恒大事件會迅速解決，但專家有信心政府有能力穩定房地產市場，近日低線城市的賣屋氣氛偏淡，主要與人口遷離與政策收緊有關，而非受恒大事件拖累。

專家相信，政府已就恒大事件做好準備，相信恒大風險不會突然爆發，可能會在未來數月向部分發展商提供過度資金。不過，專家亦同意，從過去數年買土速度、土儲地點、債務結構等三方面來看，目前仍有不少內房企業存在風險，要視乎企業能否轉型成功。

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