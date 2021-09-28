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今日推介中海油田服務｜光大環境、創科、中海外、贛鋒鋰業、舜宇光學最新部署

股市 13:00 2021/09/28

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恒生指數中午收報24561點，升352點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中海油田服務 （02883） ，另亦會分析光大環境 （00257） 、創科 （00669） 、中海外 （00688） 、贛鋒鋰業 （01772） 、舜宇光學 （02382） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
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＊重溫HKET「財經台」節目*

《ET午市精點》期結前夕最後北水 港股勁彈重上24500點：【按此】

《ET開市直擊》航運股續回軟有貨怎做好？：【按此】

港股 中海油田服務（02883） 光大環境（00257） 創科實業（00669） 中國海外發展（00688） 贛鋒鋰業（01772） 舜宇光學科技（02382） 石鏡泉

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