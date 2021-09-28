英國軍方隨時待命運送燃料 應對能源荒

英國供應鏈受阻，民眾恐慌性搶購燃料等商品，多個油站因沒有燃料而暫時關閉。英國首相約翰遜已下令英國軍方隨時待命，準備協助運送燃料到英國各地以應對燃料荒。

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英媒引述英國首相府人士指，約翰遜（Boris Johnson）在周一（27日）的内閣部長會議上作出決定。約翰遜未有安排英國軍方即時行動，軍方司機會準備在短期内協助運送汽油及柴油等燃料。

英國防長華禮仕（Ben Wallace）表示，他已經授權軍方加強準備在需要時作出支援，強調軍隊隨時準備減輕運輸壓力。

而英國商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）也表示，英國繼續有強勁的燃料供應，但供應鏈出現問題。他表示部署軍人支援供應鏈作為臨時措施，有助緩和本地燃料需求急增造成的壓力。

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關浩霆指燃料行業預計需求在未來數日將恢復至正常水平，但他認為政府採取預防措施是正確做法。

另外，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）宣布延長運送危險品的ADR駕駛執照有效期，允許ADR執照即將到期的司機繼續運送燃料等貨物。本來於周一至今年底到期的ADR執照，有效期會延長至明年1月底，希望可確保有足夠司機。

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責任編輯：鄭錦玲