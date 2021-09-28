【限電風波】東北多地斷電停水 蠟燭訂單暴增十倍

據內地報道，多名來自東三省的居民指出，無論是小區還是工廠的停電，大多都是「突如其來」，且停電時長不定。另有居民指出，目前當地已出現囤積蠟燭的現象，而一些蠟燭生產商也回應稱：「一周內，訂單量提高了數十倍，目前存貨已被清空。其中大部分訂單均來自東三省。

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較早前，遼寧省工業和信息化廳已發布預警，據東北網調預測，9月28日全省最大電力缺口達到530萬千瓦，依據國家發改委《有序用電管理辦法》，達到嚴重缺電II級橙色預警信號，決定9月28日零時至深夜12時在全省啟動實施有序用電II級措施。

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由於負荷缺口較大，實施有序用電後，仍存拉閘限電風險。各市工業和信息化局、各市供電公司要向可能實施拉閘限電的用戶發出風險預警，避免拉閘限電涉及生產安全、民生和重要用戶。

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記者：林衛