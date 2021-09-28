【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元

▲ Fitbit新款Charge 5健身手環，於今（28日）全球正式發售，香港售價為1,598元。

疫情下，消費者對健康相關產品需求增加。Google旗下的穿戴運動產品品牌Fitbit，最近就推出新款Charge 5健身手環，並於今（28日）全球正式發售，香港售價為1,598元。

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對比於上一代，Fitbit Charge 5在性能方面有大幅提升，產品設計更加纖薄，且加入1.04 吋彩色AMOLED觸控屏幕。最重要的是，Fitbit Charge 5新增心電圖（ ECG ）功能，可分析用戶心率節奏來偵測心房顫動跡象，提醒用戶是否出現異常情況。另外，產品具有50m防水功能，以及內置GPS定位。

Fitbit亦同步宣佈，將為Fitbit Premium訂閱服務用戶推出更多新功能，包括Calm冥想應用程式。此外，所有Fitbit Premium訂閱用戶，可在Fitbit Sense和Versa 3使用打鼾和噪音檢測功能，Fitbit Premium服務費用為每月9.99美元（約78港元）。

責任編輯：李寶如