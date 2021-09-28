  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手環】Fitbit新款健身手環Charge 5全球正式發售　支援ECG心電圖功能+售1,598港元

科技 12:28 2021/09/28

分享：

Fitbit新款Charge 5健身手環，於今（28日）全球正式發售，香港售價為1,598元。

疫情下，消費者對健康相關產品需求增加。Google旗下的穿戴運動產品品牌Fitbit，最近就推出新款Charge 5健身手環，並於今（28日）全球正式發售，香港售價為1,598元。

＜＜【智能手錶】小米第2季穿戴式裝置市佔率19.6%　成功擊敗Apple居全球首位

＜＜【華為新品】華為推新一代Sound X智能喇叭兼手環 6 Pro　8月中正式發售

對比於上一代，Fitbit Charge 5在性能方面有大幅提升，產品設計更加纖薄，且加入1.04 吋彩色AMOLED觸控屏幕。最重要的是，Fitbit Charge 5新增心電圖（ ECG ）功能，可分析用戶心率節奏來偵測心房顫動跡象，提醒用戶是否出現異常情況。另外，產品具有50m防水功能，以及內置GPS定位。

Fitbit亦同步宣佈，將為Fitbit Premium訂閱服務用戶推出更多新功能，包括Calm冥想應用程式。此外，所有Fitbit Premium訂閱用戶，可在Fitbit Sense和Versa 3使用打鼾和噪音檢測功能，Fitbit Premium服務費用為每月9.99美元（約78港元）。

責任編輯：李寶如

相關文章

【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
2021/09/27
【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充
2021/09/24
【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充
歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響
2021/09/24
歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠
2021/09/23
【Microsoft】微軟呼應環保潮流　藉海洋回收塑膠製成無線滑鼠

你可能感興趣

【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
19:25 2021/09/27
【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充
14:56 2021/09/24
【華為新機】華為Nova 9系列僅支援4G網絡　Pro版本支100W有線快充
歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響
16:00 2021/09/24
歐盟正式提案統一使用USB-C充電接口　Apple恐受最大影響
智能服務 移動裝置 運動 港元 Google 健身 運動 設計 香港 品牌

下一篇文章

【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Signal故障】Signal再次出現系統故障問題　疑受AWS網絡服務影響　
【Signal故障】Signal再次出現系統故障問題　疑受AWS網絡服務影響　
【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情
【iPhone 13】各大電訊商推iPhone 13系列上台計劃吸客　一文看清優惠詳情
【Tesla】Tesla擴大全自動駕駛測試功能　規定車主需通過5項安全測試
【Tesla】Tesla擴大全自動駕駛測試功能　規定車主需通過5項安全測試
【iOS 15出錯】用戶無法用Apple Watch解鎖iPhone　官方：會儘快修正問題
【iOS 15出錯】用戶無法用Apple Watch解鎖iPhone　官方：會儘快修正問題
【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
【MacBook】受零件短缺等原因影響　搭載M1芯片MacBook出貨量或減15%
【iPhone 13】120Hz ProMotion未如理想？　蘋果：第三方App需要更新
【iPhone 13】120Hz ProMotion未如理想？　蘋果：第三方App需要更新