【中國經濟】中國限電限產帶來巨大壓力 高盛估44%工業受影響

高盛發表報告指，由於能源短缺和大幅削減工業產出增加了巨大的下行壓力，故將中國今年經濟增長預期由8.2%調低至7.8%。由環保措施、供應制約和價格飆升帶來的電力供應緊縮，迫使中國各地的工業部門限制生產，並使一些省份拉閘限電以保證居民用電和取暖。

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該行估計，多達44%的中國工業活動受到了影響，可能導致第三季國內生產總值（GDP）增長年率下降1個百分點，第四季更會下降2個百分點。

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另一方面，當局對房地產和科技行業進行整頓，以及中國恒大（03333）債務憂慮，已讓中國經濟前景蒙上陰影。「第四季仍然存在相當大的不確定性，上行和下行風險主要取決於政府如何應對恒大債務問題、環保目標執行的嚴格程度以及政策放鬆的程度。」

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記者：林衛